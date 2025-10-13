México

Ricardo Monreal tacha de “politiquería” críticas por desaparición de Fonden: existe fideicomiso de 19 mil millones

El diputado de Morena adelantó que buscará que legisladores cooperen con una cuota a los acopios para solidarizarse con las personas damnificadas

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Ricardo Monreal aseguró que se
Ricardo Monreal aseguró que se cuenta con un fideicomiso de 19 mil millones para atender emergencia por lluvias en 5 estados.

Durante un encuentro con medios de comunicación este lunes 13 de octubre de 2025, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, fue cuestionado sobre su opinión acerca de las críticas sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo cuál tacho como “politiquería” ante la emergencia que atraviesan algunos estados del país por las fuertes lluvias de la semana pasada.

“No deberían usar esta desgracia para fines de carácter partidista... es admirable que la presidenta Claudia Sheinbaum haya estado a las horas en los lugares donde se suscitó este fenómeno meteorológico”, agregó el legislador.

El morenista recordó que el fondo mencionado estuvo marcado por la corrupción y asignaciones prefiguradas, lo cual resultó “en fugas de dinero impresionantes, el presidente sin Fonden ayudó en el huracán (Otis) pasado en Guerrero y en varios estados del país con recursos frescos”.

Aseguró que para hacer frente a emergencias como la que atraviesa Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, existe un fideicomiso de 19 mil millones de pesos, adelantó que de ser necesario “y sin que se llame Fonden”, este recurso podría ser reforzado en el próximo presupuesto.

Instalan centro de acopio en la Cámara de Diputados para personas afectadas por las fuertes lluvias

Monreal visitó las instalaciones del centro de acopio que fue instalado en las instalaciones de la Cámara Baja, resaltó que en estos momentos la ciudadanía afectada necesita apoyo, por lo cual solicitó a las y los legisladores a donar una parte de lo que reciben de dieta para brindar apoyo a la población de los cinco estados.

“La idea principal es que, incluso los diputados y diputadas contribuyan con una cuota para recaudar, comprar víveres, agua, comida, lo que más haga falta, los que más sea indispensable”, comentó el zacatecano.

El centro de acopio fue instalado desde el día de ayer y permanecerá abierto 15 días, de ser necesario extenderán la apertura, el diputado hizo un llamado a legisladores, trabajadores y a todas las personas que deseen solidarizarse con la población que ha tenido perdidas tanto en su patrimonio como familiares.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Ricardo MonrealCámara de DiputadosFondenfideicomisoMorenaVeracruzClaudia SheinbaumCentro de acopiomexico-noticias

Más Noticias

Por qué la Línea 1 del Metro CDMX no abrirá en octubre hasta Observatorio

Clara Brugada confirmó que la nueva fecha para la inauguración de las estaciones faltantes será el 16 de noviembre

Por qué la Línea 1

Popocatépetl registró 54 exhalaciones 3 horas de tremor en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 54 exhalaciones 3

Agrega una cucharada de este ingrediente de cocina a tu sartén para conseguir los mejores huevos fritos

Existen algunas recomendaciones poco comunes de la cocina cotidiana

Agrega una cucharada de este

Marcelo Ebrard comparecerá ante el Senado el próximo miércoles

Se espera que el titular de Economía ofrezca un reporte de las consultas públicas de cara a la revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard comparecerá ante el

Valor de cierre del dólar en México este 13 de octubre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién es la Máscara’? Revelan cuál programa ganó en rating durante su estreno

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo”

Natalia Subtil se embarazó de Sergio Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17: la historia en La Granja VIP

DEPORTES

Critican a Chaco Giménez por

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial