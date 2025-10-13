Ricardo Monreal tacha de “politiquería” críticas por desaparición de Fonden: existe fideicomiso de 19 mil millones

Ricardo Monreal aseguró que se cuenta con un fideicomiso de 19 mil millones para atender emergencia por lluvias en 5 estados.

Durante un encuentro con medios de comunicación este lunes 13 de octubre de 2025, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, fue cuestionado sobre su opinión acerca de las críticas sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo cuál tacho como “politiquería” ante la emergencia que atraviesan algunos estados del país por las fuertes lluvias de la semana pasada.

“No deberían usar esta desgracia para fines de carácter partidista... es admirable que la presidenta Claudia Sheinbaum haya estado a las horas en los lugares donde se suscitó este fenómeno meteorológico”, agregó el legislador.

El morenista recordó que el fondo mencionado estuvo marcado por la corrupción y asignaciones prefiguradas, lo cual resultó “en fugas de dinero impresionantes, el presidente sin Fonden ayudó en el huracán (Otis) pasado en Guerrero y en varios estados del país con recursos frescos”.

Aseguró que para hacer frente a emergencias como la que atraviesa Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, existe un fideicomiso de 19 mil millones de pesos, adelantó que de ser necesario “y sin que se llame Fonden”, este recurso podría ser reforzado en el próximo presupuesto.

Instalan centro de acopio en la Cámara de Diputados para personas afectadas por las fuertes lluvias

Monreal visitó las instalaciones del centro de acopio que fue instalado en las instalaciones de la Cámara Baja, resaltó que en estos momentos la ciudadanía afectada necesita apoyo, por lo cual solicitó a las y los legisladores a donar una parte de lo que reciben de dieta para brindar apoyo a la población de los cinco estados.

“La idea principal es que, incluso los diputados y diputadas contribuyan con una cuota para recaudar, comprar víveres, agua, comida, lo que más haga falta, los que más sea indispensable”, comentó el zacatecano.

El centro de acopio fue instalado desde el día de ayer y permanecerá abierto 15 días, de ser necesario extenderán la apertura, el diputado hizo un llamado a legisladores, trabajadores y a todas las personas que deseen solidarizarse con la población que ha tenido perdidas tanto en su patrimonio como familiares.

Información en desarrollo...