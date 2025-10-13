La Mañanera hoy lunes 13 de octubre: gobernadores detallan daños y acciones de reconstrucción en sus estados

El censo consiste en recabar información mediante un formato que incluye datos personales y familiares , así como los daños sufridos en vivienda, servicios, mobiliario, artículos del hogar, agricultura, ganadería, pesca y locales comerciales , además de información sobre la propiedad del inmueble .

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel , informó que se iniciarán censos para identificar a las personas afectadas y gestionar apoyos en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. La operación contará con 600 Brigadas para el Bienestar y 3 mil servidores de la nación .

14:37 hs

Gobernadores actualizan información de sus estados

En un enlace remoto, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, detalló los daños ocasionados por las lluvias en la entidad. Se reportaron afectaciones en 28 municipios, con un saldo de 21 personas fallecidas y 43 desaparecidas. La infraestructura vial resultó severamente afectada: 234 caminos dañados, de los cuales 130 permanecen cerrados, 87 abiertos parcialmente y 17 totalmente transitables, además de 24 puentes colapsados.

El mandatario agradeció el apoyo federal, que incluyó el despliegue de mil 165 efectivos de Ejército y Guardia Nacional, 240 de la Marina, 55 de la Secretaría de Salud y 6 mil 480 funcionarios públicos en las zonas afectadas. Asimismo, se distribuyeron 10 mil despensas, se habilitaron 46 albergues y 47 centros de acopio para atender a la población damnificada. Menchaca aseguró que, pese a la magnitud de la emergencia, su gobierno trabajará para recuperar la normalidad en el estado.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que las lluvias recientes ocasionaron afectaciones en 25 municipios, con 32 escuelas dañadas y cortes de energía eléctrica. Para atender los daños en la infraestructura vial, se desplegaron módulos de maquinaria de la Secretaría de Infraestructura estatal, CAPUFE, la Defensa Nacional y el gobierno local, con un total de 47 unidades trabajando de manera coordinada.

El objetivo de estas acciones es rehabilitar 134.8 kilómetros de carreteras y caminos en la Sierra Norte, afectados por 404 deslaves y la remoción de 24.5 kilómetros de asfalto. Las autoridades priorizan la recuperación de vías de comunicación para restablecer el tránsito y garantizar el acceso a comunidades aisladas, mientras continúan las labores de apoyo a la población damnificada.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reportó que las lluvias recientes afectaron a 8 municipios, dejando inicialmente 108 comunidades incomunicadas, de las cuales 30 permanecen aisladas mientras se han restablecido los accesos en las demás. Las autoridades estatales continúan trabajando para garantizar la conectividad y la asistencia a estas localidades.

Kuri también lamentó el fallecimiento de una persona en la entidad a causa del temporal y destacó que se mantienen operativos de vigilancia y apoyo a la población afectada, con el objetivo de atender de manera prioritaria a las comunidades más vulnerables.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó sobre la situación en la región de la Huasteca afectada por las lluvias. Mencionó que aún hay cuatro regiones a las que no se tiene acceso debido a las condiciones del terreno, pero que se trabaja arduamente en atender la emergencia.

Destacó que las acciones se realizan con coordinación y compromiso desde el territorio, enfocadas en atender de manera oportuna a las comunidades afectadas y garantizar la seguridad de la población.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que las lluvias afectaron a 40 municipios, de los cuales 6 permanecen incomunicados. En estas localidades hay 81 comunidades aisladas y 4 caminos cerrados, con un total aproximado de 300 mil personas afectadas.