Así es como el bicarbonato y una tapadera pueden ayudarte a limpiar tus sillones 

El truco casero para limpiar sillones con bicarbonato, vinagre y una tapa de olla se viraliza en redes sociales.

Mantener los sillones limpios y libres de manchas puede ser un reto, especialmente cuando se trata de tapicería que no puede lavarse fácilmente.

Sin embargo, existe un método casero que ha ganado popularidad por su eficacia, bajo costo y facilidad de aplicación.

Este truco utiliza ingredientes comunes como bicarbonato de sodio, vinagre blanco, jabón líquido y agua tibia, combinados con una herramienta inesperada: una tapa de olla envuelta en un trapo o microfibra.

La mezcla de limpieza se prepara en un recipiente hondo, combinando agua tibia con una cucharada de bicarbonato, un chorrito de vinagre blanco y unas gotas de jabón líquido.

Esta fórmula actúa como desinfectante, desodorizante y removedor de manchas, sin dañar las fibras del sillón. El bicarbonato neutraliza olores, el vinagre elimina bacterias y el jabón ayuda a desprender la suciedad acumulada.

El método casero permite limpiar sillones de tela, gamuza sintética o lino de forma fácil y económica. (Captura de pantalla)

Una vez lista la solución, se recomienda envolver una tapa de olla con un trapo limpio o una microfibra, asegurándola bien para que no se deslice.

Esta herramienta permite aplicar presión uniforme sobre la superficie del sillón, facilitando la limpieza sin esfuerzo excesivo. Al sumergir la tapa en la mezcla y frotar con movimientos circulares, se logra una limpieza profunda que alcanza rincones difíciles y zonas con mayor desgaste.

Este método es especialmente útil para sillones de tela, gamuza sintética o lino, aunque se recomienda hacer una prueba en una zona discreta antes de aplicarlo en toda la superficie.

Además de eliminar manchas visibles, ayuda a refrescar el ambiente del hogar al remover olores impregnados por mascotas, comida o humedad.

Una vez finalizada la limpieza, se debe dejar secar el sillón al aire libre o en un espacio ventilado. No se recomienda el uso de secadoras ni exposición directa al sol, ya que podrían alterar el color o textura de la tela. En caso de manchas persistentes, puede repetirse el proceso al día siguiente, siempre con precaución.

La mezcla de bicarbonato, vinagre y jabón líquido elimina manchas y olores sin dañar la tapicería de los sillones. VK HOME FOTOS

Este truco casero se ha viralizado en redes sociales por su efectividad y practicidad. No requiere productos industriales ni herramientas especializadas, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan soluciones rápidas y seguras.

Además, promueve el cuidado del hogar con ingredientes amigables y técnicas que pueden adaptarse a otros muebles o superficies.

Aplicar este método de forma periódica ayuda a prolongar la vida útil de los sillones, mantener una estética agradable y evitar gastos innecesarios en limpieza profesional. Es una alternativa inteligente para quienes valoran la funcionalidad, el ahorro y la limpieza profunda sin complicaciones.