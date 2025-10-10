Los mejores cortometrajes que no te puedes perder este Día de Muertos

Estos son los mejores cortometrajes para disfrutar del Día de Muertos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana. Celebrado cada 1 y 2 de noviembre, este día honra la memoria de los seres queridos que han fallecido, con altares, flores de cempasúchil, comida típica y recuerdos llenos de cariño.

En los últimos años, el cine ha capturado la esencia de esta celebración a través de conmovedores cortometrajes que invitan a la reflexión, al recuerdo y a la valoración de nuestras raíces. A continuación, te compartimos algunos de los mejores cortos para ver en estas fechas.

1. “La Noria” (2018): Dirigido por Carlos Baena, este cortometraje de animación cuenta la historia de un niño aficionado a construir norias, que intenta lidiar con la pérdida de su padre.

Aunque no está centrado exclusivamente en el Día de Muertos, su enfoque sobre el duelo, el miedo y la aceptación lo hacen una opción ideal para la fecha. Su estética oscura y emocional ha sido ampliamente reconocida.

Cortometraje de René Castillo. Foto: (Captura de pantalla)

2. “Hasta los Huesos” (2001): Este corto mexicano dirigido por René Castillo es un clásico del stop-motion nacional. Acompañado por música del icónico cantante Eugenio Toussaint, narra la llegada de un hombre al mundo de los muertos, donde debe enfrentarse a situaciones absurdas y cómicas mientras asimila su nueva realidad. Su estilo visual y su humor negro lo convierten en un referente del cine de animación mexicano.

3. “Alma” (2009): Creado por Rodrigo Blaas, ex animador de Pixar, este corto cuenta la historia de una niña que entra a una misteriosa tienda de muñecas y descubre un oscuro secreto.

Aunque no aborda directamente el Día de Muertos, su temática sobre almas atrapadas y lo sobrenatural resuena perfectamente con el ambiente de la festividad.

4. “Día de los Muertos” (2013): Este corto animado producido por Whoo Kazoo y dirigido por Ashley Graham, Kate Reynolds y Lindsey St. Pierre, es una hermosa representación del Día de Muertos.

Narra la historia de una niña que, al visitar la tumba de su madre, es llevada a un colorido mundo de los muertos. El mensaje de amor eterno entre madre e hija es conmovedor y perfecto para esta celebración.

Cortometraje de Pixar. Foto: (Captura de pantalla)

5. “Coco — Dante’s Lunch” (2017): Antes del estreno de la película Coco, Pixar lanzó este divertido cortometraje protagonizado por Dante, el simpático xoloitzcuintle. Aunque es breve, muestra elementos del folklore mexicano y del inframundo prehispánico, además de tener un enfoque cómico que lo hace ideal para ver en familia.

El Día de Muertos es mucho más que una tradición; es una celebración de la vida a través del recuerdo. Estos cortometrajes permiten explorar distintos aspectos de la muerte con sensibilidad, humor y profundidad, honrando así el espíritu de esta festividad.

Ya sea con lágrimas o risas, estas historias nos recuerdan que nuestros seres queridos siguen vivos mientras los tengamos en la memoria.