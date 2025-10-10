México

Los mejores cortometrajes que no te puedes perder este Día de Muertos

Esta fecha ha sido llevada al sétimo arte, a través de videos cortos que transmiten su propio enfoque sobre la tradición

Por Jesús Tovar Sosa

Estos son los mejores cortometrajes
Estos son los mejores cortometrajes para disfrutar del Día de Muertos.

El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana. Celebrado cada 1 y 2 de noviembre, este día honra la memoria de los seres queridos que han fallecido, con altares, flores de cempasúchil, comida típica y recuerdos llenos de cariño.

En los últimos años, el cine ha capturado la esencia de esta celebración a través de conmovedores cortometrajes que invitan a la reflexión, al recuerdo y a la valoración de nuestras raíces. A continuación, te compartimos algunos de los mejores cortos para ver en estas fechas.

1. “La Noria” (2018): Dirigido por Carlos Baena, este cortometraje de animación cuenta la historia de un niño aficionado a construir norias, que intenta lidiar con la pérdida de su padre.

Aunque no está centrado exclusivamente en el Día de Muertos, su enfoque sobre el duelo, el miedo y la aceptación lo hacen una opción ideal para la fecha. Su estética oscura y emocional ha sido ampliamente reconocida.

Cortometraje de René Castillo. Foto:
Cortometraje de René Castillo. Foto: (Captura de pantalla)

2. “Hasta los Huesos” (2001): Este corto mexicano dirigido por René Castillo es un clásico del stop-motion nacional. Acompañado por música del icónico cantante Eugenio Toussaint, narra la llegada de un hombre al mundo de los muertos, donde debe enfrentarse a situaciones absurdas y cómicas mientras asimila su nueva realidad. Su estilo visual y su humor negro lo convierten en un referente del cine de animación mexicano.

3. “Alma” (2009): Creado por Rodrigo Blaas, ex animador de Pixar, este corto cuenta la historia de una niña que entra a una misteriosa tienda de muñecas y descubre un oscuro secreto.

Aunque no aborda directamente el Día de Muertos, su temática sobre almas atrapadas y lo sobrenatural resuena perfectamente con el ambiente de la festividad.

4. “Día de los Muertos” (2013): Este corto animado producido por Whoo Kazoo y dirigido por Ashley Graham, Kate Reynolds y Lindsey St. Pierre, es una hermosa representación del Día de Muertos.

Narra la historia de una niña que, al visitar la tumba de su madre, es llevada a un colorido mundo de los muertos. El mensaje de amor eterno entre madre e hija es conmovedor y perfecto para esta celebración.

Cortometraje de Pixar. Foto: (Captura
Cortometraje de Pixar. Foto: (Captura de pantalla)

5. “Coco — Dante’s Lunch” (2017): Antes del estreno de la película Coco, Pixar lanzó este divertido cortometraje protagonizado por Dante, el simpático xoloitzcuintle. Aunque es breve, muestra elementos del folklore mexicano y del inframundo prehispánico, además de tener un enfoque cómico que lo hace ideal para ver en familia.

El Día de Muertos es mucho más que una tradición; es una celebración de la vida a través del recuerdo. Estos cortometrajes permiten explorar distintos aspectos de la muerte con sensibilidad, humor y profundidad, honrando así el espíritu de esta festividad.

Ya sea con lágrimas o risas, estas historias nos recuerdan que nuestros seres queridos siguen vivos mientras los tengamos en la memoria.

