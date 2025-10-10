México

De barrendero de CDMX al Tiny Desk: Macario Martínez conquista con un show íntimo de música mexicana

A través de sus redes sociales, el cantante compartió un poco de la presentación de su álbum “Si mañana no estoy”

Por Jazmín González

Macario Martínez trasladó su música
Macario Martínez trasladó su música a uno de los shows más íntimos en el extranjero. (Captura de pantalla YouTube Max Latinoamérica)

Macario Martínez sigue conquistando con su música desde que atrapó la atención de varios internautas con el tema “Sueña lindo corazón”, que se volvió viral en redes sociales.

En esta ocasión, el intérprete mexicano llevó la música a uno de los shows más íntimos e importantes en la escena musical internacional: el Tiny Desk Concert en Washington D.C.

“Es un honor presentarme en Tiny Desk, un espacio que respeta y celebra la música auténtica. Espero que mi cultura y mi tierra se sienta en cada nota”, compartió en sus redes sociales.

Macario Martínez en el Tiny
Macario Martínez en el Tiny Desk Concert. (@macariomartinez_)

El cantante mexicano detalló que en el show presentó varios de los temas que integran el álbum “Si mañana ya no estoy”, una fusión de ritmos mexicanos hechos con instrumentos como la marimba, el bombo y la tarima de zapateado.

Usuarios aplauden el show de Macario Martínez en el Tiny Desk

Su publicación generó cientos de reacciones por parte de los internautas, quienes aplaudieron que tras el éxito conseguido con su primer sencillo siga impactando de manera positiva con su música.

“Qué sea el comienzo de una larga vida de éxito”, “La empatía sobre la gente correcta, mueve montañas”, “Macario callando bocas y abriendo caminos a nuevas generaciones” y “Estamos súper orgullosos de ti y todo gracias a que soñaste lindo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación.

Durante su presentación, la cual ya suma más de 100 mil visualizaciones en YouTube, Macario expresó: “Cada quien hemos pasado por muchas cosas durante nuestras vidas; y hoy los caminos de nuestras vidas nos trajeron por acá. Esta canción se llama ‘Azul’ y que viva México”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

No sin antes expresar la emoción de realizar un show íntimo, el cual podrán disfrutar sus seguidores a través del canal oficial de NPR Music.

¿Qué es un Tiny Desk Concert?

Un Tiny Desk Concert es una serie de conciertos en vivo organizados por NPR Music, una división de la radio pública estadounidense NPR (National Public Radio).

Los conciertos se graban en la oficina de Bob Boilen, creador del programa, utilizando un espacio pequeño detrás de un escritorio, de donde se origina el nombre Tiny Desk, que significa “escritorio pequeño”.

Las presentaciones suelen ser íntimas y acústicas, sin grandes equipos de producción, pero el formato permite que los artistas muestren una versión diferente de su repertorio, adaptándose al entorno reducido y conectando de forma cercana con la audiencia.

