A partir de cuándo será obligatoria la separación de basura en la CDMX y cuáles serán las multas

A partir del 1º de enero de 2026, la separación de basura será obligatoria en la Ciudad de México, conforme al programa “Transforma tu Ciudad, Cada Basura en su Lugar”, anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El objetivo es reciclar o aprovechar el 50 por ciento de las 8 mil 600 toneladas de residuos sólidos que se generan diariamente en la capital.

El modelo de separación obliga a clasificar los desechos domésticos en tres fracciones principales:

Residuos orgánicos - Martes, jueves y sábado (restos de comida y de jardinería, que se destinarán a compostaje y procesos de carbonización hidrotermal)

Reciclables - Lunes y miércoles (papel, cartón, vidrio, PET, aluminio y metales, serán enviados a plantas de reciclaje)

No reciclables - Viernes y domingo (pañales, colillas y residuos sanitarios, se usarán en la producción de combustible derivado de residuos, con la meta de disminuir significativamente la cantidad enviada a rellenos sanitarios)

Según datos oficiales, actualmente sólo el 15 por ciento de los residuos de la ciudad se separan correctamente; el resto termina en tiraderos o espacios públicos. Brugada expresó: “Cada residuo que desechamos, tiene un impacto directo en el aire, en el agua y en la tierra”. La funcionaria subrayó la importancia de la educación: “No se trata sólo de limpiar, sino de cambiar hábitos; de entender que cada acción cuenta. Separar correctamente no es una tarea menor, es el primer paso para cuidar nuestro entorno y reducir la contaminación”.

Durante lo que resta de 2025 se implementará una campaña masiva de información y educación ambiental. Además, se contempla una inversión de 250 millones de pesos en la adquisición de camiones bajo el esquema “mitad y mitad”: por cada camión que adquiera una alcaldía, el Gobierno capitalino aportará otro. El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, anunció plantas nuevas de composta y reciclaje de materiales de construcción, neumáticos y asfalto.

Sobre las sanciones, el boletín oficial no proporciona el monto o modalidad de las multas, pero destaca la prioridad de informar a la ciudadanía antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad. La Agencia de Gestión Integral de Residuos coordinará la política para alcanzar una Ciudad Circular y la reducción de las emisiones en un 35 por ciento para el año 2030, como lo reiteró Brugada: “Organizándonos bien, teniendo conciencia y voluntad, podemos transformar este reto en una gran oportunidad de construir una ciudad más limpia, equitativa y sostenible”.