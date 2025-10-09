Leonardo revela primeras imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar y le dedica emotivo mensaje: “Seguirá brillando”

El hijo de Pepe Aguilar reveló las primeras imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ángela. (@leonardoaguilaroficial)

La celebración por el cumpleaños 22 de Ángela Aguilar reunió a familiares y amigos en un evento privado donde su hermano, Leonardo Aguilar, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. El joven cantante grabó un video en plena fiesta y, frente a algunos invitados, dedicó unas palabras a la menor de la familia.

En la grabación, que tuvo como fondo el mar, Leonardo expresó: “Nunca había hecho una publicación así, pero la voy a hacer. Ángela va a fingir que no la está escuchando. Este es mi post de felicitación para Ángela: la quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto... La voy a cuidar siempre, toda mi vida. Hay personas por las que yo siento tanto apego, tanto cariño, tanto amor, como siento con Ángela. Se merece todo, seguirá brillando, de aquí hasta que Dios se acuerde de ella. Te quiero mucho Ángela, felicidades”, expresó.

Durante la transmisión de esas palabras, la menor de la dinastía Aguilar respondió de inmediato con un “que lindo” y se acercó para abrazar a su hermano.

Según el influencer de espectáculos Pablo Chagra, la fiesta, organizada en honor al cumpleaños de Ángela Aguilar, contó con una lista de invitados exclusivos tales como Marc Anthony y Grupo Frontera, además de detalles que llamaron la atención por su elegancia.

Leonardo Aguilar felicita a Ángela Aguilar por su cumpleaños. (Instagram: Leonardo Aguilar)

La celebración se desarrolló en un entorno íntimo, sin acceso a los medios de comunicación. Por lo que Leonardo es el primero en filtrar imágenes de esta fiesta. Hasta el momento ni Christian Nodal o la misma Ángela han compartido alguna fotografía, videos y tampoco felicitaciones en redes sociales como suelen hacerlo desde que comenzaron su relación.

Solamente Aneliz Aguilar, Aneliz Álvarez, Pepe Aguilar y hasta el perrito de la familia ya compartieron en su cuenta de Instagram publicaciones felicitando a Ángela.

Cabe recordar que el pasado 7 de octubre, la cantante abrió las celebraciones de su cumpleaños 22 con una serie de publicaciones en redes sociales que mostraron el inicio de esta nueva etapa. La intérprete compartió detalles sobre los primeros festejos previos a su fecha oficial de nacimiento por medio de su cuenta de Instagram.

La cantante presumió un pastel de cumpleaños durante su vuelo en un avión privado. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

En las imágenes divulgadas, se aprecia una mesa de un avión con un pastel de cumpleaños, frutas rojas y decoración con la leyenda ‘Happy birthday (Feliz cumpleaños)’. De fondo se puede ver la ventanilla y varios globos metálicos en tonos rosas y transparentes.

Ángela acompañó la imagen con un breve texto y emojis de corazón y una carita llorando. “Empezamos con las festividades #22”, escribió.