México

Jazlyn, bebé que fue protegida por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya comenzó su rehabilitación en Texas

A casi un mes, la menor está tratando de recuperar movilidad

Por Mariana L. Martínez

| Jovani Pérez
A casi un mes de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia en Iztapalapa, la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados actualizó la situación de Jazlyn y su madre, la señora Jazmín, quienes continúan en el Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, donde reciben atención médica especializada.

La menor se sometió a una primera intervención quirúrgica de injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados considerados favorables.

El comunicado señala que, gracias a la evolución positiva de la paciente, se inició un proceso de rehabilitación física enfocado en recuperar la movilidad de sus extremidades. La fundación aseguró que continuará informando sobre el avance médico de Jazlyn.

La historia de la menor cobró notoriedad nacional por el acto de Alicia Matías Teodoro, la abuela de Jazlyn Azulet, quien protegió a la niña cubriéndola con su cuerpo durante el estallido.

La salud de la bebé
La salud de la bebé se recupera en EEUU. CRÉDITO: michouymau

La mujer, reconocida como la “abuela heroína”, falleció días después a causa de la gravedad de sus heridas. La familia de la menor, que perdió a Alicia Matías, mantiene la esperanza gracias a la evolución positiva de la niña, quien permanece hospitalizada en el Shriners for Children en Galveston, Texas.

Antes de su traslado a Estados Unidos, Jazlyn Azulet fue atendida en el Centro Médico Siglo XXI, donde los médicos lograron estabilizar su estado tras las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en el accidente. Solo después de esta estabilización se autorizó el traslado aéreo a la unidad especializada en Texas, donde continúa bajo observación y tratamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, la cifra de fallecidos por la tragedia se mantiene en 31 personas, mientras que 12 continúan hospitalizadas y 41 han sido dadas de alta. La dependencia reiteró su apoyo a las familias afectadas y a quienes aún requieren atención médica.

En el seguimiento a las víctimas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) comunicó que se logró localizar a los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, una de las personas que murió en la explosión. Además, la Fiscalía informó que brinda acompañamiento integral a los allegados de Laura Lorena Barrera de la Torre, quien resultó lesionada en el accidente y falleció posteriormente en un hospital. Su caso se dio a conocer porque durante semanas se trató de una mujer únicamente reconocida por sus tatuajes.

Iztapalapa

