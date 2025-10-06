Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre

Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas, detalla el STC.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Autoridades del Metro recomiendan a los usuarios tomar previsiones ante posibles retrasos.

MetroCDMX anunció que, por seguridad, se reducirá la velocidad de los trenes en toda la red debido a la probabilidad de lluvia y actividad eléctrica en la ciudad prevista para esta tarde y noche.

