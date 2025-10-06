México

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital mexicana este lunes

Por Mariana Campos

20:10 hsHoy

MetroCDMXanunció que, por seguridad, se reducirá la velocidad de los trenes en toda la red debido a la probabilidad de lluvia y actividad eléctrica en la ciudad prevista para esta tarde y noche.

Autoridades del Metro recomiendan a los usuarios tomar previsiones ante posibles retrasos.

13:30 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 6 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Por Omar López

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

13:30 hsHoy

Metro CDMX

Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas, detalla el STC.

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)

