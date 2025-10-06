La casa de los famosos México: quién ganó y quién perdió más seguidores tras el reality de Televisa

El impacto digital de La Casa de los Famosos México se refleja en el crecimiento de seguidores de todos sus participantes (Infobae México/ Jovani Pérez)

El impacto de La Casa de los Famosos México no se limitó a la competencia por el premio de 4 millones de pesos, sino que se extendió de manera significativa al ámbito digital, donde la presencia en redes sociales de sus participantes experimentó transformaciones notables.

Ningún habitante salió con la misma cantidad de seguidores con la que ingresó, y el balance final revela tanto incrementos espectaculares como crecimientos más discretos, pero en ningún caso pérdidas.

Al analizar el efecto del reality show en las cuentas de redes sociales de los concursantes, se observa que Priscila Valverde fue quien registró el mayor aumento porcentual, al pasar de 49.000 a 231.000 seguidores, lo que representa un crecimiento de 371%. Este salto la posiciona como la participante que más capitalizó su paso por el programa en términos de visibilidad digital.

Priscila Valverde lidera el aumento porcentual de seguidores tras su paso por el reality, con un crecimiento del 371% (La Casa de los Famosos México)

En el extremo opuesto, Mariana Botas experimentó el incremento más modesto, con un avance de 1,1 millones a 1,2 millones de seguidores, equivalente a un 2% de crecimiento. A pesar de la diferencia en magnitud, todos los habitantes vieron incrementada su base de seguidores, sin que se registrara ninguna disminución.

Entre los nombres que partían con una base sólida de seguidores, Aarón Mercury y Ninel Conde destacaban al inicio del programa. Aarón Mercury, quien logró llegar hasta la semifinal, aumentó de 5,7 millones a 5,9 millones de seguidores, lo que supone un 3,5% de crecimiento.

Mariana Botas registra el incremento más bajo, pero ningún concursante perdió seguidores durante la competencia (X/@LaCasaFamososMx)

Por su parte, Ninel Conde, eliminada en la tercera semana, pasó de 6 millones a 6,3 millones, con un incremento del 5%.

El análisis de los datos revela otros casos de crecimiento sobresaliente. Mar Contreras multiplicó su audiencia de 208.000 a 613.000 seguidores, lo que representa un 194% de aumento.

Aldo De Nigris también experimentó un avance considerable, al pasar de 844.000 a 2,2 millones, con un crecimiento del 148%. Shiky duplicó con creces su base, al pasar de 163.000 a 360.000 seguidores, lo que equivale a un 120,8% de incremento.

Aarón Mercury y Ninel Conde destacan entre los participantes con mayor base de seguidores al inicio del programa (Infobae México/ Jovani Pérez)

Otros participantes que lograron avances significativos incluyen a Abelito, quien creció de 1,3 millones a 2,4 millones de seguidores (84%), y Dalílah Polanco, que pasó de 336.000 a 591.000 (75%).

Elaine Haro también amplió su audiencia de 1,2 millones a 1,9 millones, con un crecimiento del 58,3%.

En el grupo de quienes partían de cifras más bajas, Guana aumentó de 400.000 a 528.000 seguidores (32%), mientras que Adrián di Monte pasó de 815.000 a 984.000 (20,7%).

Mar Contreras y Aldo T. De Nigris logran crecimientos sobresalientes en sus redes sociales tras el reality (Captura Vix)

Alexis Ayala sumó 200.000 seguidores, al pasar de 1,1 millones a 1,3 millones (18%), y Olivia Collins avanzó de 335.000 a 372.000 (11%).

Por último, Facundo incrementó su base de 2,8 millones a 2,9 millones de seguidores, lo que representa un 3,5% de crecimiento.

Shiky, Abelito y Dalílah Polanco duplican o aumentan significativamente su audiencia digital gracias al programa (Facebook/lacasafamososmx)

Las polémicas y dinámicas dentro de La Casa de los Famosos México, protagonizadas por figuras como Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Facundo y Ninel Conde, se reflejaron en la evolución de sus seguidores, consolidando el reality como una plataforma de exposición que, en esta edición, solo generó ganancias en el ámbito digital para todos sus participantes.