México

El mejor lugar para comprar cobijas, sábanas y cortinas desde 100 pesos en CDMX

Este lugar tiene todo lo que necesitas para tu hogar a precios accesibles

Por Abigail Gómez

Decora tu casa con poco
Decora tu casa con poco presupuesto. (YT: NovedadesLupita2222)

En el corazón de la La Merced en la Ciudad de México, se encuentra un lugar que ofrece productos para el hogar como cortinas, colchas, edredones, toallas, fundas, tapetes y mucho más, en diversos colores, tamaños y diseños para todas las necesidades y presupuestos.

La tienda, especializada en artículos de blancos, cuenta con una extensa exhibición de productos que incluyen desde cortinas de baño de tela repelente de uno ochenta por uno ochenta, disponibles en hasta diez colores y múltiples diseños, hasta juegos completos para baño y cocina.

Además, se pueden encontrar edredones lujosos, con cinco o nueve piezas, como sábana de cajón, sábana plana y fundas para almohada, todo por precios que van desde los 100 pesos en artículos como toallas y cortinas y hasta 800 pesos.

Por ejemplo, un juego de cama completos con colchas, sábanas, cubrecama y fundas para almohadas puede costar 700 pesos, tal como lo dio a conocer un video de la cuenta NoverdadLupita222

Aquí puedes encontrar un set
Aquí puedes encontrar un set completo de cama a bajo costo. (YT:NovedadesLupita2222)

Para quienes buscan personalizar su espacio, la tienda ofrece cortinas con medidas variables y diferentes estilos, como la “blackout”, que bloquea la luz y ayuda a reducir el ruido, así como modelos bordados tipo jacquard, cortinas de cocina y cortinas especiales para sala.

Es importante mencionar que el mayoreo aplica desde una sola pieza, con descuentos progresivos en compras más grandes.

Además, la tienda acepta pagos en efectivo, tarjeta (sin comisión) y transferencias para compras superiores a 150 piezas. Se realizan envíos a todo México, con el costo de paquetería a cargo del cliente, dependiendo del peso y volumen.

Otro aspecto destacado es su política de cambios: “Te hago tu cambio de lunes a viernes, tienes quince días presentando tu ticket y el producto en buen estado, ya sea por cambio de color o por algún defecto”, señaló una de las vendedoras.

La tienda invita a sus clientes a visitarlos físicamente y aprovechar la variedad y precios competitivos en productos para el hogar.

En este lugar puedes obtener todo lo relativo a blancos a precios bajos. (Crédito: tk: diazinterior5)

Cómo llegar a la tienda de blancos ubicada en La Merced

Toda esta oferta puede encontrarse en la tienda Díaz Interior, ubicada en el corazón de La Merced, que se encuentra en la siguiente ubicación:

Avenida Circunvalación número 621, en la Ciudad de México. Queda casi en frente del metro La Merced y cerca de la estación Metrobús Merced.

Las indicaciones detalladas son las siguientes:

  • Si sales del metro La Merced, debes cruzar y en la esquina encontrarás la tienda. Como referencia, del lado derecho queda la calle que lleva hacia Pino Suárez.
  • Cerca también está el mercado de los dulces y la tienda Blancos Merced.
  • La tienda se reconoce por la publicidad azul en la parte superior del local.
  • Si llegas en Metrobús, debes bajar en la estación Merced, caminar hacia el lado izquierdo y ubicar la tienda con la referencia de los letreros azules.
A este lugar se puede
A este lugar se puede llegar en metro (Karina Hernández / Infobae México)

Díaz Interior está estratégicamente ubicada para facilitar el acceso tanto en transporte público como a pie, en una zona comercial muy conocida de la ciudad.

