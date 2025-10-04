Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 4 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 4 de octubre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 4 de octubre

Una Zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima, en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá próxima al Pacífico Sur y Central Mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país; con lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Un canal de baja presión extendido desde el suroeste del golfo de México hasta Chiapas e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Otro canal de baja presión sobre el interior del país, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte y centro del territorio nacional, pronosticándose lluvias fuertes en la Ciudad de México y lluvias muy fuertes en el Estado de México y Morelos.

El frente frío (núm. 5) se aproximará e ingresará al noroeste de México, originando rachas de viento en dicha región y lluvias aisladas en Baja California.

Se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Viernes 03 de octubre:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur), Campeche (este y oeste) y Yucatán (centro y oeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste, norte y sur), Guerrero (norte, este y costa) y Quintana Roo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Puebla. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Nayarit y Jalisco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Veracruz (sur). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur. Viento de 10 a 25 km/h con 40 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Chiapas y Veracruz (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.