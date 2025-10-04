México

Profeco realiza operativo de gasolineras en 24 estados: presenta 38 denuncias ante FGR

La dependencia ha visitado 159 establecimientos de este rubro

Por Jaqueline Viedma

Profeco lleva a cabo el
Profeco lleva a cabo el Operativo Extraordinario de Verificación de gasolineras, hasta el momento ha visitado 159 establecimientos. REUTERS/Raquel Cunha

El Operativo Extraordinario de Verificación en estaciones de gasolina, coordinado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), ya se ha extendido a 24 estados de la República Mexicana, tras la intervención más reciente en Colima el jueves 2 de octubre.

En este despliegue, las autoridades inspeccionaron seis gasolineras en los municipios de Manzanillo y Colima, resultando en la clausura temporal total de tres de ellas por no presentar el resolutivo vigente en materia de impacto ambiental, acción implementada por la ASEA.

De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia, 129 estaciones han sido clausuradas temporalmente dentro de un total de 159 gasolineras verificadas en lo que va del operativo.

A estas acciones, que comprenden visitas a entidades como Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Tabasco y Colima, se suma la denuncia de 38 casos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por despachar litros incompletos que superaron una diferencia de 300 mililitros por cada 20 litros de combustible.

El esfuerzo interinstitucional ha contado, además, con la participación de la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), quienes conforman las brigadas de verificación de este operativo.

Con la colaboración de estas instancias, hasta el momento se han inmovilizado 655 instrumentos de medición, debido a prácticas como la entrega de volúmenes menores a los marcados, discrepancias entre los registros electrónicos y las bitácoras, o la detección de diversos defectos mecánicos.

Profeco ha visitado 24 estados
Profeco ha visitado 24 estados en los que se ha desplegado el Operativo Extraordinario de Verificación de gasolineras. (Profeco)

Este Operativo Extraordinario forma parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, una política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es garantizar la transparencia, proteger a los consumidores y salvaguardar la seguridad ambiental en el suministro de combustibles.

A medida que avanzan las inspecciones, la autoridad ha reiterado la importancia del cumplimiento de la normativa ambiental y de consumo, advirtiendo que las sanciones y clausuras se mantendrán para todas las estaciones que resulten irregulares o reincidentes en la violación de las disposiciones.

Los reclamos relacionados con servicios de gasolina pueden enviarse adenunciasgasolina@profeco.gob.mx, mientras que abusos de otros productos o servicios se reportan endenunciasprofeco@profeco.gob.mxoasesoria@profeco.gob.mx. También se reciben denuncias por el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722y800 468 8722), así como en X (@AtencionProfeco, @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

