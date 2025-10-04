Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Dark Winds

Año 1971 en un punto remoto de la Nación Navajo cerca de Monument Valley. El teniente Joe Leaphorn de la Policía Tribal está abrumado por una serie de crímenes, aparentemente, sin relación entre ellos. Cuanto más se acerca a la verdad, más se abren las heridas de su pasado. Lo acompaña en este viaje su nuevo adjunto, Jim Chee. Chee también tiene viejas cuentas que saldar de su juventud en la reserva. Los dos hombres luchan juntos contra las fuerzas del mal, entre sí y contra sus propios demonios personales en su camino hacia la salvación.

2. Incontrolables (Wayward)

Un policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática pero peligrosa fundadora no son lo que aparentan.

3. Las muertas

Basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona el escalofriante caso de 'Las Poquianchis', 'Las muertas' narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

4. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

5. La huésped

La vida de una pareja que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad da un vuelco cuando una misteriosa mujer del pasado de ella aparece en su casa.

6. Alice in Borderland

Un chico obsesionado con los videojuegos se transporta con dos amigos a una realidad paralela y postapocalíptica de Tokio donde cada nivel es de vida o muerte.

7. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

8. La casa Guinness (House of Guinness)

Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos cada uno con oscuros secretos que ocultar tienen en sus manos el destino de la cervecería.

9. Naturaleza de pesadilla (Nightmares of Nature)

Escalofriantes historias de supervivencia se despliegan en esta serie documental que captura el drama, el peligro y la oscura belleza de la naturaleza desde la perspectiva de su presa.

10. El refugio atómico

Tras refugiarse en un búnker de lujo para millonarios, dos familias deben hacer frente a la herida que las separó mientras crece la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.