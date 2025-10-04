Detienen a estudiante de la BUAP, en Puebla, por riesgo de ataque tras descubrir amenazas en redes sociales

El universitario realizó publicaciones en redes sociales con amenazas contra sus compañeros y personal docente. Foto: FGE Puebla

Brandon “N”, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue detenido por autoridades estatales tras ser identificado como el presunto responsable de amenazas de muerte dirigidas a sus compañeros y docentes a través de redes sociales.

La acción se llevó a cabo durante un operativo en inmediaciones de la colonia Jardines de San Manuel, en Puebla, donde las autoridades capturaron al joven, quien portaba un instrumento punzocortante.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la investigación inició cuando la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública estatal detectó mensajes publicados en redes sociales con amenazas hacia miembros de la comunidad universitaria, por lo que se implementaron labores técnicas especializadas para detectar su ubicación.

Con base en los datos de prueba recabados, la autoridad judicial concedió una orden de cateo en el domicilio del detenido, identificado como Brandon “N”.

Foto: FGE Puebla

Durante la diligencia, los agentes aseguraron un arma de fuego y dispositivos electrónicos que podrían estar vinculados a la difusión de los mensajes amenazantes, por lo que destacaron que con esta acción se evitó un posible ataque o hecho violento dentro de la comunidad universitaria.

“Con su detención y el aseguramiento de evidencia, se corroboró la existencia de una amenaza latente y su posible materialización, logrando evitar afectaciones importantes para las y los universitarios”, se lee en el comunicado.

Ataque en CCH Sur por adolescente revela grupos “incel”

Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

El pasado 22 de septiembre un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atacó y asesinó con un objeto punzocortante a Jesús Israel Hernández, su compañero, e hirió a un trabajador que intentó detenerlo.

Con 19 años de edad, Lex Ashton, quien tras el ataque se arrojó desde un edificio del plantel que le provocó un coágulo en la cabeza y que se rompiera ambas piernas, fue el inicio del destape de una comunidad en redes sociales denominada “incel”, en la que hombres jóvenes se han unido al asegurar que no pueden mantener relaciones sexuales o románticas con mujeres a pesar de desearlo.

Dichos grupos se han convertido en un constante intercambio de odio misógino, en el que decenas de personas comparten sus frustraciones.

(CUARTOSCURO/Redes sociales)

Chats compartidos en redes sociales de grupos incel revelaron que Lex Ashton habría compartido sus planes para realizar el ataque y fue animado por sus integrantes, en los que también afirmó que lo hizo porque no había recibido el amor de una mujer y que tenía la intención de asesinar a 6 personas.

Por estos hechos, el CCH Sur informó que serán modificados los protocolos de seguridad en el plantel, así como el seguimiento para el programa de atención a la salud emocional y psicológica.