México

Vinculan a proceso a ex regidor de Tlalnepantla por feminicidio en grado de tentativa, llevará proceso en libertad

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez dictó que Ángel “N” llevará su proceso en libertad condicional

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Vinculan a proceso a ex
Vinculan a proceso a ex regidor de Tlalnepantla por feminicidio en grado de tentativa. Foto: FB/Hermanas Aliadas A. C.

Ángel “N”, ex regidor del municipio de Tlalnepantla de Baz, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras ser acusado de atacar con un machete a su vecina, María Magdalena Fuentes, de 60 años.

El incidente ocurrió el 1º de agosto en San Pedro Barrientos, cuando, según la carpeta de investigación, el imputado habría descendido de su vehículo y arremetido contra la víctima, después de acorralarla junto a su hija.

Durante la agresión, Ángel “N” amenazó de muerte a María, le provocó una herida en el rostro de más de diez centímetros, además de golpes en la cara, la cadera y el tobillo. María Magdalena trató de defenderse, desarmó al agresor quien también la amenazó, la golpeó y la pateó. Un transeúnte intervino y permitió que la víctima y su hija pudieran ser trasladadas de inmediato al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes.

De acuerdo con el informe médico, María presentó heridas sangrantes en el rostro, la barbilla y un dedo, además de lesiones certificadas por un perito del Ministerio Público. Durante la audiencia de vinculación, el agresor afirmó ante el juez haber sido agredido por ambas mujeres y haber sido golpeado en varias ocasiones, sin embargo no presentó pruebas médicas.

Los hechos motivaron protestas frente a los juzgados de San Pedro Barrientos, donde familiares y la colectiva Hermanas Aliadas demandaron prisión preventiva y protección para la víctima, quien manifestó temor por su seguridad.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez dictó que Ángel “N” llevará su proceso en libertad condicional, con caución y restricción de acercarse a la víctima. El plazo para el cierre de investigación vence el 27 de noviembre.

Información en proceso...

Temas Relacionados

TlalnepantlaEstado de MéxicoEdoméxfeminicidiomexico-noticias

Más Noticias

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Convocado para enfrentar a Niza, el mediocampista mexicano reaparece tras lesión sufrida con el Tri en septiembre

Edson Álvarez está de vuelta:

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

El ex boxeador agradeció la intervención de los médicos, aseguró que les debe la vida

Julio César Chávez reaparece tras

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora logró emparejar el encuentro con un doblete y una enorme actuación

México y España reparten puntos

Mi Beca para Empezar 2025: el pago de este mes de octubre ya cayó a todos los beneficiarios y estos son los montos

Se trata de la segunda dispersión correspondiente a este ciclo escolar 2025-2026

Mi Beca para Empezar 2025:

Este es el test que te dice qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Elegir el parque perfecto para comenzar unas vacaciones familiares es una decisión importante. Cada rincón de este complejo está concebido para ofrecer experiencias inmersivas y momentos compartidos entre generaciones

Este es el test que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Robo millonario en Los Mochis,

Robo millonario en Los Mochis, Sinaloa: ladrones expertos entran a joyería y toman piezas de lujo sin obstáculos

Revelan presuntos videos del asesinato del oficial José Jacinto Ponce tras sufrir asalto en Edomex | Videos

Aseguran predio en Querétaro que guardaba camiones con carga de huachicol

Roberto Moreno Herrera presenta su renuncia a la SCJN por supuestas investigaciones de corrupción en su contra

Morena “aprieta” a la FGR: busca crear comisión especial para investigar huachicol fiscal en Semar

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Alexis Ayala se

Esposa de Alexis Ayala se queda callada ante declaraciones de Paty Díaz sobre el actor: “Yo estaba en la primaria”

Aarón Mercury quiere protagonizar una telenovela romántica junto a Aldo de Nigris

Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo se venga de Odalys Ramírez y Andrea Legarreta un año después de su salida de La Casa de los Famosos

“Amor de Papel”: la serie que normaliza el amor LGBTQ+ en un México que aún está marcado por la discriminación

DEPORTES

Edson Álvarez está de vuelta:

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Rodrigo Huescas se lesionó en el Qarabag vs Copenhague de la Champions League

De Tijuana a la mira europea: estos son los clubes históricos que siguen la pista de Gilberto Mora en Chile 2025