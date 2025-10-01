Vinculan a proceso a ex regidor de Tlalnepantla por feminicidio en grado de tentativa, llevará proceso en libertad

Vinculan a proceso a ex regidor de Tlalnepantla por feminicidio en grado de tentativa. Foto: FB/Hermanas Aliadas A. C.

Ángel “N”, ex regidor del municipio de Tlalnepantla de Baz, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras ser acusado de atacar con un machete a su vecina, María Magdalena Fuentes, de 60 años.

El incidente ocurrió el 1º de agosto en San Pedro Barrientos, cuando, según la carpeta de investigación, el imputado habría descendido de su vehículo y arremetido contra la víctima, después de acorralarla junto a su hija.

Durante la agresión, Ángel “N” amenazó de muerte a María, le provocó una herida en el rostro de más de diez centímetros, además de golpes en la cara, la cadera y el tobillo. María Magdalena trató de defenderse, desarmó al agresor quien también la amenazó, la golpeó y la pateó. Un transeúnte intervino y permitió que la víctima y su hija pudieran ser trasladadas de inmediato al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes.

De acuerdo con el informe médico, María presentó heridas sangrantes en el rostro, la barbilla y un dedo, además de lesiones certificadas por un perito del Ministerio Público. Durante la audiencia de vinculación, el agresor afirmó ante el juez haber sido agredido por ambas mujeres y haber sido golpeado en varias ocasiones, sin embargo no presentó pruebas médicas.

Los hechos motivaron protestas frente a los juzgados de San Pedro Barrientos, donde familiares y la colectiva Hermanas Aliadas demandaron prisión preventiva y protección para la víctima, quien manifestó temor por su seguridad.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez dictó que Ángel “N” llevará su proceso en libertad condicional, con caución y restricción de acercarse a la víctima. El plazo para el cierre de investigación vence el 27 de noviembre.

