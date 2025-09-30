México

Paro en la UNAM: dónde hay actividades presenciales, clases virtuales y suspensión, tras caso Lex Ashton

La medida afecta a miles de estudiantes y familias, mientras autoridades universitarias y de seguridad refuerzan acciones para proteger la integridad de la comunidad

Por Mariana Campos

Guardar
Cientos de estudiantes deberán adaptarse
Cientos de estudiantes deberán adaptarse a la medida que emita cada plantel. (Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha trasladado las clases en línea, suspensión y paros activos, tras amenazas difundidas en redes sociales y el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur en el caso Lex Ashton.

Esta decisión afecta a miles de estudiantes y familias, y busca proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria ante la creciente preocupación por la seguridad en los recintos educativos, sin embargo, se tomó debido a las propias inquietudes de los alumnos quienes han exigido a las autoridades de cada plantel mejorar los protocolos de ingreso y egreso de las instalaciones.

La suspensión de actividades presenciales y el paso a la enseñanza a distancia fue comunicada por diversas facultades y escuelas a través de sus canales oficiales. El listado reorganizado de escuelas afectadas es el siguiente:

  • Preparatoria 8. Suspensión de clases hasta el 3 de octubre, se regresa a las aulas el 6 de octubre derivado de una presunta nota de amenaza
  • Facultad de Química. Clases en línea a partir del 29 de septiembre y hasta nuevo aviso.
  • Facultad de Economía. Clases en línea a partir del 29 de septiembre y hasta nuevo aviso.
  • Facultad de Derecho. Suspensión de clases hasta el 3 de octubre, se regresa a las aulas el 6 de octubre.
  • Facultad de Arquitectura. Suspensión de clases hasta el 3 de octubre, se regresa a las aulas el 6 de octubre.
  • Facultad de Música. Paro activo desde el 25 de septiembre al 3 de octubre.
  • Facultad de Artes y Diseño. Suspensión de clases del 24 de septiembre hasta el 3 de octubre, se regresa a las aulas el 6 de octubre.
  • Facultad de Ingeniería. Suspensión de clases hasta el 3 de octubre, se regresa a clases el sábado 4 de octubre.
  • CCH oriente. Suspensión de clases del 25 de septiembre hasta el 2 de octubre a las 12:00 pm.
  • CCH Sur. Paro activo desde el 22 de septiembre y sin tentativa de regreso a las aulas.
  • CCH Azcapotzalco. Suspensión de clases del 29 de septiembre hasta el 2 de octubre.
  • Facultad de Estudios Superiores Aragón. Clases en línea a partir del 29 de septiembre y hasta nuevo aviso.
  • Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Clases en línea a partir del 29 de septiembre y hasta nuevo aviso.
  • Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Suspensión de clases del 29 de septiembre hasta el 3 de octubre.
FCPYS entró en paro para
FCPYS entró en paro para que la comunidad pudiera asistir a la marcha en solidaridad con los compañeros de CCH Sur. CRÉDITO: FB/FCPyS.UNAM

Escuelas de la UNAM se unen a las protestas

En la mayoría de estos planteles, las clases a distancia continuarán al menos hasta el 2 de octubre, con la posibilidad de reanudar las actividades presenciales el 3 de octubre. En el caso de la FES Zaragoza y el CCH Oriente, la suspensión presencial también responde a la conmemoración del aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y a las movilizaciones previstas por el 2 de octubre.

La medida adoptada por la UNAM se fundamenta en la incertidumbre generada por mensajes electrónicos que circularon entre la comunidad universitaria, así como en la necesidad de proteger tanto la integridad física como la salud mental del alumnado. Así lo expresó la FES Zaragoza en un comunicado: “En virtud de la incertidumbre generada por diversos mensajes electrónicos circulados entre la comunidad universitaria de diferentes Facultades y Escuelas y con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud mental de nuestra comunidad, a partir del 29 de septiembre se trasladarán las actividades académicas a la modalidad en línea y a distancia”.

Varias facultades se unieron a
Varias facultades se unieron a las medidas de análisis tras el caso del asesinato de un estudiante del CCH Sur. (FES Zaragoza)

El detonante de esta situación fue el ataque ocurrido el 22 de septiembre en el CCH Sur, donde un estudiante identificado como Lex Ashton, de 19 años, atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, quien falleció en el lugar. Un trabajador del plantel también resultó herido y permanece hospitalizado. El presunto agresor, vinculado a grupos incel y a discursos de masculinidad tóxica, intentó huir tras el ataque, subió a un edificio y se arrojó, sufriendo fracturas en ambas piernas.

Las autoridades universitarias y de seguridad han respondido con diversas acciones. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó la importancia de reforzar la atención a la salud mental y de ofrecer alternativas a los jóvenes para contrarrestar los mensajes nocivos que circulan en redes sociales. Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga el caso como homicidio calificado y lesiones dolosas, mientras que el presunto responsable permanece hospitalizado bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La UNAM ha reiterado su compromiso de fortalecer las medidas que garanticen tanto la seguridad física como el bienestar psicológico de su comunidad estudiantil.

Temas Relacionados

Universidad Nacional Autónoma de MéxicoClases en líneaColegio de Ciencias y Humanidades SurLex AshtonSeguridad en universidadesSalud mental estudiantilFiscalía General de Justicia de la Ciudad de MéxicoUNAMCCH Surmexico-noticias

Más Noticias

Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

La promotora de espectáculos más grande del país fue reconocida por su reputación corporativa, a la par que presentó la lista de eventos que marcarán la recta final del año

Ocesa entra al ranking Merco

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

El influencer se convirtió en el noveno y último eliminado de la tercera temporada

Las “cenizas” de Aarón Mercury

Adán Augusto afirma tener apoyo de Morena tras acusación por ingreso de 79 mdp: “No soy una carga, le he cumplido al movimiento”

El senador dijo que una “gran mayoría” de morenistas lo apoyan y acusó a la oposición de los señalamientos en su contra

Adán Augusto afirma tener apoyo

“No nos moverán”, el filme que representará a México en los Oscar, llega a la Plaza de las Tres Culturas con esta función única

La emblemática plaza será sede de la función especial del filme dirigido por Pierre Saint-Martin que revive la masacre del 68

“No nos moverán”, el filme

Por qué las enfermedades del corazón son el mayor riesgo de salud para los mexicanos

La hipertensión, la obesidad y la diabetes, sumadas al sedentarismo y la mala alimentación, han convertido a este problema en el mayor desafío de salud pública en el país

Por qué las enfermedades del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque directo en Masaryk: el

Ataque directo en Masaryk: el caso Micky Hair y la sombra del narco en la zona exclusiva de Polanco

Narcoguerra en Sinaloa: Cámara Nacional de Comercio anuncia repliegue de empresarios a Durango tras un año de violencia

Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ocesa entra al ranking Merco

Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

‘Soy Frankelda’ expondrá el arte del stop-motion mexicano previo a su estreno: cuándo, dónde y cómo asistir

Pati Chapoy y conductores de Ventaneando condenan el asesinato de Micky Hair: “Las autoridades no hicieron nada”

Joanna Vega-Biestro carga contra fans de Aarón Mercury y la idea de un fraude en ‘LCDLF’: “Lo descuidaron”

DEPORTES

CMLL arranca octubre con la

CMLL arranca octubre con la eliminación al Campeonato Mundial de las Amazonas 2025 y la defensa del título mundial de Bandido

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión