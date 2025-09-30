La mañanera de hoy 30 de septiembre | En vivo

Ante todo hemos mantenido nuestros principios, causas y reivindicación de la dignidad del pueblo de México.

De igual forma las universidades, los programas del Bienestar, programas de salud, obras prioritarias de agua, entre otras cosas.

Indicó que las reformas constitucionales que revierten en una parte importante al neoliberalismo son parte de sus logros más importantes.

A un año de haber tomado protesta como la primera mujer presidenta, Sheinbaum Pardo invitó a los ciudadanos a acudir el domingo 5 de octubre a las 11 horas en el Zócalo para conmemorarlo.

La SADER trabaja con los cañeros de Veracruz para diversas obras, sobre todo en la producción de etanol cuyo proyecto será dado a conocer antes de que culmine el 2025.

Cada estado debe garantizar el embarazo adolescente, así como el aborto voluntario, aseveró la titular de las Mujeres.

Sobre el caso de Kenia Hernández, defensora de derechos humanos encarcelada injustamente, la presidenta indicó que se analiza el su situación para saber cómo intervenir.

En términos de salud el gobierno hará una iniciativa para lugares seguros y de confianza personal y colectiva. Que los jóvenes sientan que su gobierno está cerca.

El cierre de los planteles se ha hecho por solicitud de los jóvenes y de la propia institución.

No he hablado con el rector de la UNAM, pero el gabinete de seguridad apoya en términos de investigación.

El sistema penal tiene una opción de acuerdo reparatorio siempre y cuando lo pida la víctima , a quienes se les deberá brindar todo el apoyo.

La presidenta señaló que en breve se darán a conocer nueva normatividad federal para el transporte de dicho material.

Lo relacionado con la explosión de la pipa de gas LP está a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México.

La propuesta de modificación a las leyes de amparo es para que sus resoluciones sean más rápidos.

Quienes más han abusado de las leyes de amparo son los que tienen deudas fiscales.

