México

El dólar no logró recuperarse frente al “súper peso” al cierre del 30 de septiembre

La moneda nacional logró mantenerse fuerte frente al billete verde y cerró la jornada de mercados con su valor más alto en los últimos meses

Por Omar López

Guardar
La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,32 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,24% frente a los 18,37 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones, su valor más bajo del mes de septiembre en su último día.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,2% y en términos interanuales mantiene aún una bajada del 8,19%.

La sesión de este martes estuvo acompañada de una volatilidad media, en la que el mercado asimiló el dato de la balanza fiscal de agosto, que registró un déficit de –101,43 mil millones de pesos, mejor que el –116,71 mil millones previo, lo que da señales de ligera mejora en la disciplina fiscal.

“El peso mexicano consolidó su apreciación por tercera jornada consecutiva, apoyado por el buen desempeño de las cuentas fiscales y la estabilidad política doméstica. A corto plazo, la divisa mantiene espacio para la resiliencia frente al dólar, aunque el contexto de desaceleración económica interna, fragilidad del mercado de capitales y riesgos externos como el posible shutdown en Estados Unidos podrían limitar el margen de fortalecimiento y reintroducir episodios de volatilidad hacia el cierre del año”, Felipe Mendoza, analista de mercados ATFX LATAM.

Comparando este dato con el de días pasados, sumó tres sesiones consecutivas en descenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (10,48%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

El crecimiento del peso mexicano en la economía global

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El avance del peso mexicano en los mercados internacionales ha quedado reflejado en los resultados más recientes de la Encuesta trienal de los bancos centrales sobre los mercados de divisas y derivados no estandarizados (OTC), elaborada por el Banco de Pagos Internacionales con la participación del Banco de México. En abril de 2025, la moneda nacional se posicionó como la decimocuarta más operada a nivel global, escalando dos lugares respecto a la medición de 2022. Entre las monedas de mercados emergentes, el peso se consolidó como la tercera más utilizada, solo superada por el renminbi chino y la rupia india.

El volumen de operaciones diarias con el peso mexicano alcanzó un promedio de USD153.000 millones, lo que representa un incremento del 35% en comparación con 2022. Este crecimiento ha sido impulsado, en gran medida, por la elevada liquidez y la disponibilidad internacional de la moneda, que permite su negociación durante las 24 horas del día. De hecho, el 82% de las transacciones con peso mexicano se realiza fuera de México, lo que subraya su integración en los mercados financieros globales.

Dentro del territorio nacional, la mayoría de los intercambios de divisas involucra al dólar estadounidense como contraparte. Además, el 89% de estas operaciones se efectúa a través de plataformas electrónicas, principalmente mediante sistemas propios de los bancos, lo que evidencia la tendencia hacia una mayor electrificación del mercado cambiario mexicano.

En el ámbito de los instrumentos financieros derivados, el peso mexicano también ha mostrado un desempeño relevante. El volumen global promedio diario de derivados de tasas de interés denominados en pesos aumentó de USD22.500 millones a USD29.100 millones. No obstante, en el mercado local se registró una disminución del 41% respecto a 2022, concentrándose principalmente en swaps de tasa de interés, contratos que permiten a las partes intercambiar pagos de intereses para protegerse ante fluctuaciones en las tasas.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Osa Mina mejora en instalaciones de Fundación Invictus, tras 65 horas de monitoreo y vigilancia

Las autoridades ambientales acudieron al zoológico La Pastora en Nuevo León para revisar las condiciones de vida no solo de la osa, sino también de todos los animales que allí habitan

Osa Mina mejora en instalaciones

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes disfrutan de una tarde junto a sus familiares hoy 30 de septiembre

Los seis finalistas del reality show fueron sorprendidos por ‘La jefa’ con una dinámica que termina en unas horas

La Casa de los Famosos

Proponen formación especial para que personal de CDMX respete los derechos de usuarios con perros de asistencia

La propuesta busca coordinar a autoridades para erradicar la discriminación y promover la movilidad accesible en espacios públicos y privados

Proponen formación especial para que

Iniciativa ‘Ley Nicole’ propone prohibir cirugías estéticas en infancias y adolescencias de la CDMX

El diputado Haces Lago destacó el aumento de cirugías estéticas en menores por presiones sociales y vacíos legales

Iniciativa ‘Ley Nicole’ propone prohibir

Diputados avalan prohibición en venta de bebidas energéticas para menores de edad

Ricardo Monreal agradeció a los diputados por resistir presiones de empresarios ante la medida

Diputados avalan prohibición en venta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 29 años de prisión

Dan 29 años de prisión a “La Karo”, ligada a Los Zetas por secuestro y uso de arsenal de las Fuerzas Armadas

Detienen en Guatemala a El Peque, cabecilla del CJNG buscado por las autoridades mexicanas desde 2021

Quiénes son los dos pilotos aviadores del Cártel de Sinaloa al servicio de Los Chapitos que se encuentran detenidos

Hallan nuevas fosas clandestinas al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua

Culiacán cumple 494 años: cancelan celebración mientras persiste la tensión por presencia del Cártel de Sinaloa |Video

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes disfrutan de una tarde junto a sus familiares hoy 30 de septiembre

Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

‘Soy Frankelda’ expondrá el arte del stop-motion mexicano previo a su estreno: cuándo, dónde y cómo asistir

Pati Chapoy y conductores de Ventaneando condenan el asesinato de Micky Hair: “Las autoridades no hicieron nada”

DEPORTES

Qarabag vs Copenhague en Champions

Qarabag vs Copenhague en Champions League 2025 dónde ver el partido en México y a qué hora juega Rodrigo Huescas

CMLL arranca octubre con la eliminación al Campeonato Mundial de las Amazonas 2025 y la defensa del título mundial de Bandido

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”