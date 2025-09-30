El dólar no logró recuperarse frente al “súper peso” al cierre del 30 de septiembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,32 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,24% frente a los 18,37 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones, su valor más bajo del mes de septiembre en su último día.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,2% y en términos interanuales mantiene aún una bajada del 8,19%.

La sesión de este martes estuvo acompañada de una volatilidad media, en la que el mercado asimiló el dato de la balanza fiscal de agosto, que registró un déficit de –101,43 mil millones de pesos, mejor que el –116,71 mil millones previo, lo que da señales de ligera mejora en la disciplina fiscal.

“El peso mexicano consolidó su apreciación por tercera jornada consecutiva, apoyado por el buen desempeño de las cuentas fiscales y la estabilidad política doméstica. A corto plazo, la divisa mantiene espacio para la resiliencia frente al dólar, aunque el contexto de desaceleración económica interna, fragilidad del mercado de capitales y riesgos externos como el posible shutdown en Estados Unidos podrían limitar el margen de fortalecimiento y reintroducir episodios de volatilidad hacia el cierre del año”, Felipe Mendoza, analista de mercados ATFX LATAM.

Comparando este dato con el de días pasados, sumó tres sesiones consecutivas en descenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (10,48%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

El crecimiento del peso mexicano en la economía global

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El avance del peso mexicano en los mercados internacionales ha quedado reflejado en los resultados más recientes de la Encuesta trienal de los bancos centrales sobre los mercados de divisas y derivados no estandarizados (OTC), elaborada por el Banco de Pagos Internacionales con la participación del Banco de México. En abril de 2025, la moneda nacional se posicionó como la decimocuarta más operada a nivel global, escalando dos lugares respecto a la medición de 2022. Entre las monedas de mercados emergentes, el peso se consolidó como la tercera más utilizada, solo superada por el renminbi chino y la rupia india.

El volumen de operaciones diarias con el peso mexicano alcanzó un promedio de USD153.000 millones, lo que representa un incremento del 35% en comparación con 2022. Este crecimiento ha sido impulsado, en gran medida, por la elevada liquidez y la disponibilidad internacional de la moneda, que permite su negociación durante las 24 horas del día. De hecho, el 82% de las transacciones con peso mexicano se realiza fuera de México, lo que subraya su integración en los mercados financieros globales.

Dentro del territorio nacional, la mayoría de los intercambios de divisas involucra al dólar estadounidense como contraparte. Además, el 89% de estas operaciones se efectúa a través de plataformas electrónicas, principalmente mediante sistemas propios de los bancos, lo que evidencia la tendencia hacia una mayor electrificación del mercado cambiario mexicano.

En el ámbito de los instrumentos financieros derivados, el peso mexicano también ha mostrado un desempeño relevante. El volumen global promedio diario de derivados de tasas de interés denominados en pesos aumentó de USD22.500 millones a USD29.100 millones. No obstante, en el mercado local se registró una disminución del 41% respecto a 2022, concentrándose principalmente en swaps de tasa de interés, contratos que permiten a las partes intercambiar pagos de intereses para protegerse ante fluctuaciones en las tasas.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.