México

David Villalpando, el querido ‘Profesor Virolo’, sorprende al pedir trabajo en redes: “Por si algún director me ve”

El actor decidió publicar un video de casting con la intención de reactivar su carrera artística

Por Víctor Cisneros

Guardar
“Por si algún director de
“Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe”, indicó el actor. (David Villalpando, Facebook)

El actor David Villalpando, conocido por su interpretación del entrañable “Profesor Virolo” en la televisión mexicana, hizo pública su búsqueda de empleo a través de redes sociales. El intérprete decidió publicar un video de casting con la intención de reactivar su carrera artística y captar la atención de productores y directores de la industria del entretenimiento.

En su mensaje, Villalpando dirigió unas palabras a quienes pudieran ofrecerle una oportunidad laboral: “Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe”. La iniciativa ha generado conversación entre seguidores y colegas que recuerdan sus icónicos personajes dentro de la comedia televisiva mexicana.

David Villalpando recurrió a redes sociales para pedir trabajo como actor. Crédito: David Villalpando, Facebook

La carrera de David Villalpando abarca décadas en los escenarios y foros del país. Saltó a la fama con su participación junto a Jorge Ortiz de Pinedo en el sketch de “la escuelita”, para luego consolidar al personaje del maestro Patiño, o “el virolo”, en programas como Cero en conducta y La escuelita VIP. Con frases características y un estilo inconfundible, el “Profesor Virolo” se convirtió en una figura recurrente de la comedia, extendiendo su presencia al teatro y a la conducción.

Villalpando saltó a la fama
Villalpando saltó a la fama con su participación junto a Jorge Ortiz de Pinedo en el sketch de “la escuelita”. (David Villalpando, Facebook)

Tras el cierre de los programas enfocados en la “escuelita”, la visibilidad de Villalpando en televisión nacional disminuyó. A pesar de esta etapa, el actor continuó vinculado a los contenidos televisivos al trabajar como guionista y supervisor detrás de cámaras. Posteriormente, formó parte de proyectos como La casa de la risa y Se vale, en donde retomó su característico personaje y mantuvo su presencia entre el público.

En 2013, David Villalpando se trasladó a Estados Unidos para colaborar en la cadena Estrella TV. Su participación incluyó intervenciones en El show de Lagrimita y Costel y, posteriormente, en Noches con Platanito, talkshow en que permaneció por siete años y construyó una nueva etapa profesional. La emisión llegó a su fin en enero de 2020, lo que motivó el regreso del actor a México, donde más tarde se integró a Una familia de diez, esta vez con labores de dirección.

Recientemente, el propio Villalpando anunció el estreno de una nueva temporada de Una familia de diez. El mensaje inicial de búsqueda laboral, junto a su video de casting, coincide con este lanzamiento, hecho que ha reavivado el interés en su trayectoria y en la vigencia de su personaje.

El caso de David Villalpando refleja el escenario de figuras consolidadas que exploran activamente opciones para continuar su labor artística.

Temas Relacionados

David VillalpandoJorge Ortiz de Pinedomexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Declaraciones patrimoniales de mandatarios de Guanajuato contrastan con valor real de fincas y construcciones

Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción reveló que la finca de la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, supera los 10 millones de pesos; la investigación también documentó inconsistencias en las propiedades del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez

Declaraciones patrimoniales de mandatarios de

¿Qué cigarro es el peor para la salud?

Varios productos de tabaco están vinculados a múltiples tipos de cáncer y otras enfermedades

¿Qué cigarro es el peor

Fiscalía de Michoacán realiza cateo en predio vinculado a tala ilegal en Zinapécuaro

Las autoridades inspeccionaron un terreno en Jeráhuaro y encontraron árboles talados sin permisos y viviendas improvisadas en la zona

Fiscalía de Michoacán realiza cateo

Día Nacional del Maíz: ¿Cuál es el santo que protege los cultivos de maíz en México?

Comunidades de distintas regiones realizan rituales, intercambios de grano y decoran con flores de pericón al inicio de la cosecha

Día Nacional del Maíz: ¿Cuál
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Michoacán afirma control

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras ola de violencia y ataques al transporte público

Militares son agredidos en Apatzingán, Michoacán: se reporta un muerto y dos heridos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

Editor de Aarón Mercury expone video con pruebas del presunto fraude en La Casa de los Famosos: “La gente no es tonta”

Aarón Mercury manda contundente mensaje a Shiky tras disculpas del español por su eliminación de LCDLFM

Final de La Casa de los Famosos México: votaciones arrancan sin Abelito y Mar Contreras en las opciones de voto

Horacio Palencia cumple deseo de su padre en medio de una complicada crisis de salud

DEPORTES

México vs España: dónde, cuándo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025

El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”

Se cierra la lucha por el liderado de goleo en la Liga MX: Paulinho y Zendejas se meten a la pelea tras la jornada 11

Fuerza Guerrera se retira de la lucha libre tras 47 años de trayectoria: “Tengo 72 años y ya no me muevo como antes”

Se acabó el reinado de Cruz Azul, Toluca es nuevo súper líder y Chivas se mete a puestos de Play In