Guardia Nacional, Semar y el Ejército destruyen ocho centros de precursores químicos en Sinaloa y un narcocampamento

Durante la mañana de este domingo 28 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas compartieron un comunicado en el que anunciaron el aseguramiento y destrucción de ocho áreas de almacenamiento de precursores químicos y materiales empleados en la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información oficial, las zonas fueron encontradas en los municipios de Culiacán, Elota y Cosalá, Sinaloa.

El operativo incluyó también la inhabilitación de un campamento vinculado a la delincuencia organizada en Concordia, con la participación coordinada de personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Policía Estatal Preventiva.

Detalles del operativo coordinado

Las autoridades anunciaron que esta acción se enmarca en la Operación “Búsqueda, Localización y Destrucción de laboratorios clandestinos”, orientada a combatir la proliferación de drogas sintéticas en la región.

El despliegue interinstitucional permitió localizar y asegurar una considerable cantidad de sustancias químicas y utensilios utilizados en la elaboración de estupefacientes.

La colaboración de las autoridades permitió destruir múltiples zonas utilizadas para almacenar precursores químicos. (Seguridad Pública Sinaloaa)

Entre los materiales incautados se encuentran 3 mil 285 litros de acetona, 270 litros de ácido clorhídrico, 220 litros de cloro, 155 litros de tolueno, 270 litros de alcohol etílico, 180 litros de desmoldante y 3 kilogramos de sosa cáustica.

Además, se decomisaron 3 condensadores, 120 vidones, 67 tambos, 3 tinas, 8 botes, 1 olla de peltre, 5 tinacos, 2 quemadores y 1 prensa hidráulica. Todos estos elementos fueron asegurados y posteriormente destruidos conforme a los protocolos establecidos.

Durante los reconocimientos terrestres realizados en el poblado La Capilla del Taxte, en el municipio de Concordia, el personal militar localizó un área utilizada como campamento por integrantes de la delincuencia organizada.

Este espacio fue inhabilitado, lo que representa un golpe adicional a la infraestructura logística de los grupos criminales en la zona.

Tras el aseguramiento, la totalidad de los químicos y utensilios quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, que se encargó de su disposición final y destrucción, en cumplimiento de las normativas legales vigentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con las fuerzas de seguridad, invitando a reportar emergencias al 911 y a realizar denuncias anónimas a través del 089, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y proteger a la población.

Con este tipo de acciones, las autoridades federales y estatales mantienen su compromiso de salvaguardar la seguridad de la sociedad sinaloense frente a las amenazas derivadas de la producción y tráfico de drogas sintéticas.