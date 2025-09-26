México

Sheinbaum dice no estar de acuerdo con actos violentos pero asegura que no habrá represión en Caso Ayotzinapa

El pasado jueves se registraron actos violentos en el Campo Militar No. 1, algo que descalificó la presidenta

Por Miguel Flores

El pasado jueves se registraron actos violentos por parte de normalistas en el Campo militar No. 1.

Luego de que el pasado jueves se registraron actos violentos por parte de normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no está de acuerdo con estos actos violentos, pero que no caerá se caerá en provocaciones.

Estas declaraciones las realizó este viernes durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

“No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo, parecen más una provocación, no vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión, no va a haber represión, porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el campo militar No. 1″, dijo la mandataria nacional.

Esto, luego de que el pasado jueves un grupo de normalistas de Ayotzinapa derribó una de las rejas del Campo Militar No. 1, mismo que se encuentra ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, tras estrellar un camión contra el acceso y prenderle fuego, minutos antes de las 13:00 hrs.

La acción se produjo tras concluir un mitin de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes exigieron avances en las investigaciones, acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sanción a los responsables de la desaparición, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Sheinbaum reprobó los actos violentos ocurridos el jueves.

La jornada“Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”comenzó a las 11:00 horas frente a la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde madres y padres reiteraron su demanda de justicia y denunciaron la falta de avances en el caso.

Tras la concentración inicial, un autobús con familiares de los 43 se dirigió al Campo Militar 1, seguido poco después por una caravana—compuesta por al menos 20 camiones— que transportaba al resto de los manifestantes.

Sheinbaum sobre lo acontecido en Ayotzinapa

La mandataria nacional, además, dijo que se trabaja para que haya verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y recalcó que hay un nuevo fiscal para el caso, y que con frecuencia se reúne con madres y padres de los jóvenes.

“Verdad y Justicia, ese es nuestro compromiso, estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, dijo la presidenta esta mañana durante su conferencia de prensa.

