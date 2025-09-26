Qué tan saludable es la sopa de tortilla

La sopa de tortilla es un platillo tradicional de la gastronomía mexicana que consiste en un caldo, generalmente de jitomate y pollo, al que se le añaden tiras de tortilla de maíz fritas o tostadas.
Suele incluir ingredientes como chile pasilla, ajo, cebolla y especias. Al momento de servir, se acompaña con cubos de aguacate, queso fresco, crema, tiras de chile frito y en ocasiones trozos de pollo desmenuzado.
El resultado es una sopa de sabor intenso, aroma característico y textura crujiente por la tortilla. La sopa de tortilla también se conoce como “sopa azteca” en algunas regiones de México.
Suele ser una sopa apreciada por muchos y cuya combinación de ingredientes logra un interesante aporte de nutrientes que aportan beneficios a la salud, sobre los cuales te contamos a continuación.
Cuáles son los beneficios nutricionales de la sopa de tortilla
Como mencionamos, la sopa de tortilla aporta beneficios nutricionales cuando se prepara con ingredientes frescos y se consume con moderación:
- Fuente de energía: Las tortillas de maíz aportan carbohidratos complejos, que brindan energía.
- Aporte de proteínas: Si se añade pollo, queso o crema, se incrementa el contenido proteico de la sopa.
- Vitaminas y minerales: El jitomate, chile y aguacate proporcionan vitaminas A, C, vitaminas del grupo B, potasio y antioxidantes.
- Fibra: El maíz de las tortillas y verduras como el jitomate y el aguacate contribuyen con fibra dietética.
- Grasas saludables: El aguacate y el uso moderado de aceite vegetal ofrecen grasas insaturadas, favorables para la salud cardiovascular.
El valor nutricional puede variar según la cantidad y tipo de ingredientes utilizados, así como el método de preparación. Cuando se eligen opciones bajas en grasa y se modera el uso de crema y frituras, la sopa de tortilla puede formar parte de una dieta equilibrada.
Receta para preparar una sopa de tortilla saludable
Ingredientes:
- 5 tortillas de maíz integrales, cortadas en tiras
- 4 jitomates medianos
- 1 diente de ajo
- 1/4 de cebolla
- 1 litro de caldo de pollo bajo en sal o vegetal
- 1 chile pasilla (opcional, sin semillas)
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada (opcional)
- 1 aguacate en cubos
- Queso fresco bajo en grasa, en cubos
- Cilantro fresco picado
- Limón al gusto
Preparación:
- Precalienta el horno a 180°C. Coloca las tiras de tortilla en una bandeja y hornéalas hasta que estén crujientes, sin añadir aceite.
- Asa los jitomates, el ajo y la cebolla en un sartén sin aceite, hasta que se doren ligeramente. Licúa con el chile pasilla y un poco de caldo.
- Calienta el aceite en una olla amplia, vierte la mezcla licuada y cocina a fuego medio durante 5 minutos.
- Agrega el resto del caldo y cocina durante 10 minutos más.
- Rectifica la sazón. Si usas pollo, agrégalo en este punto para que tome sabor.
- Sirve la sopa caliente. Añade tiras de tortilla, cubos de aguacate, queso fresco y cilantro al gusto. Exprime limón antes de comer.
Este método reduce el uso de grasas y sal, conserva los nutrientes y permite disfrutar una sopa de tortilla más saludable.