Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de septiembre: la estación Zócalo se encuentra cerrada

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Por Lorna Huitrón

13:12 hsHoy

Usuarios reportan avance regular en la Línea 3. La estación Indios Verdes se encuentra saturada, y se registra alta afluencia de pasajeros en varios tramos. Se recomienda tomar precauciones y, de ser posible, considerar rutas alternas

12:56 hsHoy

El Metrobús CDMX reporta servicio regular en todas sus líneas. Hasta el momento, no se registran incidencias ni estaciones cerradas, por lo que la operación avanza con normalidad.

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

12:54 hsHoy

El Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Se recomienda a las y los usuarios utilizar como alternativas las estaciones Allende y Bellas Artes.

12:51 hsHoy

En la Línea 1, usuarios reportan que en la estación San Lázaro han esperado de más de 15 minutos sin paso de trenes. El MetroCDMX informó que no se registra ninguna avería, solo alta afluencia por la hora pico, y que se trabaja en agilizar la circulación desde las terminales.

12:47 hsHoy

La Línea A reporta buen avance esta mañana. Los traslados se mantienen estables: de Los Reyes a Pantitlán en 26 minutos, de Santa Martha a Pantitlán en 21 minutos, y de La Paz a Tepalcates en 22 minutos, con flujo continuo y sin saturación significativa en los andenes.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 26 de septiembre.

