México

Sheinbaum aplaude pronóstico del FMI tras alza de crecimiento de México a 1% para 2025: “Se los dije, somos optimistas”

La presidenta aseguró que su gobierno está trabajando para sacar el país adelante

Por Aura Reyna

El FMI recomendó al país
El FMI recomendó al país no aumentar la deuda pública (Gobierno de México)

Durante la mañanera del día de hoy, lunes 22 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) del crecimiento para el país.

Esta cifra se elevó de 0.2% a 1.0% para finales de este 2025; además espera que se eleve a 1.5% para el próximo año.

“Ahora sí... se los dije, somos optimistas. Siempre hay que ser optimistas, más cuando uno está gobernando”, mencionó la mandataria entre risas.

Sheinbaum aserguró que su gobierno estaba trabajando para ello con el Plan México, a diferencia de administraciones pasadas que dejaban todo “a las fuerzas del mercado”.

“Trabajamos todos los días... con todo y las dificultades que pudieramos haber previsto por los aranceles a nuestro país y la integración económica que tenemos con EEUU estamos saliendo adelante”, mencionó.

La presidenta mencionó que esto se debe al pueblo de México y su trabajo. También comentó que están trabajando en avanzar en la inversión pública, privada y la disminución de importaciones.

“Vamos a seguir trabajando todos los días”, concluyó Sheinbaum Pardo.

Temas Relacionados

FMIFondo Monetario InternacionalMañaneraClaudia SheinbaumEconomíamexico-noticias

