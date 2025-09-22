‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy lunes 22 de septiembre: inician foros de discusión para la Reforma Electoral

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, recordó que la comisión tiene el encargo de reunir opiniones, generar debates, elaborar estudios y presentar anteproyectos a la presidenta para que, en su caso, se envíe una iniciativa de reforma electoral al Congreso. Detalló que ya se han realizado cuatro audiencias en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, con la participación de personas previamente inscritas, y que estos ejercicios se efectuarán en todas las entidades federativas con fechas ya programadas.
El funcionario subrayó que en estas audiencias participarán personas que se han declarado en contra de la reforma.
“Esperamos que este ejercicio inédito en las reformas electorales en México genere una gran participación. Estábamos acostumbrados a que estas decisiones las tomaban únicamente los dirigentes políticos y los gobernantes. En este momento la discusión está abierta a todo el pueblo, no tiene ningún límite, hay un espacio abierto para cualquier planteamiento, cualquier argumento, cualquier crítica, nada será censurado. La apertura será total”, finalizó.
El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, informó que Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa como la remesadora que paga más en el envío de dinero de Estados Unidos a México.
Explicó que al realizar el ejercicio del envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados al 18 de septiembre de 2025, se detectó que en depósito a cuenta o transferencia, Finabien fue la que pagó más, ya que entregó $7 mil 483.64 pesos.
En relación con la Canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, Escalante recordó que la meta es que la canasta básica no exceda los 910 pesos. La canasta más barata a nivel nacional se encontró en $777.30 en Orizaba, Veracruz. La más cara, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en $946.75.
Al referirse al monitoreo del precio del litro de gasolina regular, el titular de la Profeco indicó que el precio promedio nacional fue de $23.59 pesos al 19 de septiembre.
Luego de su gira de fin de semana por los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a encabezar su conferencia matutina de las 7:30 desde Palacio Nacional.