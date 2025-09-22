‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy lunes 22 de septiembre: inician foros de discusión para la Reforma Electoral

Comisión presidencial impulsa foros para reforma electoral

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, recordó que la comisión tiene el encargo de reunir opiniones, generar debates, elaborar estudios y presentar anteproyectos a la presidenta para que, en su caso, se envíe una iniciativa de reforma electoral al Congreso. Detalló que ya se han realizado cuatro audiencias en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, con la participación de personas previamente inscritas, y que estos ejercicios se efectuarán en todas las entidades federativas con fechas ya programadas.