“Cuida a tu mamá”: Emiliano Aguilar sorprende al revelar que es padrastro y envía emotivo mensaje

El hijo mayor de Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje cargado de cariño para Jolie Camacho, a quien llamó públicamente su hijastra.

La publicación, realizada la noche del 19 de septiembre de 2025 en su cuenta de Instagram, generó reacciones de apoyo, pero también comentarios críticos sobre su relación con sus propias hijas.

La felicitación de Emiliano Aguilar a Jolie Camacho

En un breve video, Emiliano expresó:“Ey, buenas noches a todos, este mensaje es para Jolie Camacho, solo le quería decir feliz cumpleaños que te quiero mucho, eres como mi hija, eres mi hijastra, pero eres como mi hija.Cuida mucho a tu mamá y feliz cumpleaños, te quiero mucho”.

La dedicatoria escrita fue igual de afectuosa:“Te quiero mucho, espero que estés bien y quiero que sepas que siempre estaré ahí para ti, te quiero como mi hija, por favor cuida a tu mamá que se merece lo mejor. Te quiero, tu padrastro que nunca te va a dejar”.

La cumpleañera respondió con un mensaje breve y cariñoso: “Gracias, Emi, eres el mejor padrastro por siempre”.

Reacciones en redes sociales

La publicación rápidamente se llenó de comentarios. Muchos usuarios elogiaron el gesto de Emiliano:“Que hermoso, nunca dejes de mostrar tu amor, eso te hace más HOMBRE!! Un verdadero hombre”, escribió una seguidora.“Dios te bendiga y proteja, buenas noches Emiliano”, agregó otra persona.

Sin embargo, no faltaron las críticas que cuestionaron la exposición pública de su hijastra y la aparente falta de menciones a sus hijas biológicas: “¿Y por qué a tu otra hija no le mencionas? O sea, ¿no te importa la privacidad de tu hijastra y a tu hija no la mencionas y la escondes del mundo, no pues wowX”, comentó un usuario.

Emiliano, quien recientemente confesó en televisión que lleva años distanciado de la familia Aguilar y que sus dos hijas viven en Tijuana, no respondió a los cuestionamientos. Aun así, su mensaje dejó claro que mantiene un vínculo especial con la hija de su pareja y que asume con orgullo el papel de padrastro.

