Esposa de Alexis Ayala habría borrado las fotos de sus viajes después de que el actor confesó que vivió una crisis económica

Esposa de Alexis Ayala habría borrado las fotos de sus viajes junto a su esposo tras polémica.(@alexisayala, Instagram)

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala compartió con algunos compañeros que había enfrentado uno de los periodos más difíciles en términos económicos.

De acuerdo con el actor, antes de ingresar al programa se encontraba inmerso en litigios y gestiones legales, situación que logró resolver apenas días antes de ingresar a la casa.

“La venta de la casa se resolvió el miércoles antes de entrar aquí, antes de que me encerraran; el notario resolvió todo. Vengo con abogados desde hace más de un año y una serie de cosas”, explicó durante los primeros días del reality show.

Alexis Ayala le contesta a Dalílah y hace inéditas confesiones durante la cena de nominados. (LCDLFM)

Sin embargo, el tema volvió a ser puesto sobre la mesa tras un intercambio de palabras entre Ayala y Dalílah Polanco durante una cena de nominados, donde el actor de 60 años reiteró la magnitud de su crisis financiera.

“Yo llegué aquí muy devaluado, llegué luego de dos años de estar quebrado económicamente, cuando he sido uno de los actores más importantes de la empresa”, manifestó.

Fotos de los viajes de Alexis Ayala habrían sido borradas por su esposa, Cinthia Aparicio

Ante las declaraciones del intérprete de melodramas, comenzaron a difundirse imágenes en las que aparece junto a su esposa, Cinthia Aparicio, disfrutando de viajes por Europa y cenas exclusivas, lo que ha generando debate sobre su situación financiera.

Ayala se ha convertido en uno de los habitantes más polémicos de la tercera temporada del reality de TelevisaUnivision. (@alexisayala, Instagram)

Debido a la polémica que se ha creado en redes sociales justo en la recta final del reality show 24/7, la periodista Ana María Alvarado comentó que la esposa del actor habría tomado algunas medidas al respecto.

“La gente corrió al perfil de su esposa y empezaron a sacar fotos de sus bolsas caras, viajes a París, el anillo que le dio, sus viajes por aquí por allá y claramente no concuerda decir que estuvo quebrado económicamente con las fotos que subía su mujer”, detalló la periodista en su canal de YouTube.

Asimismo, aseguró que tras la acción de los internautas Aparicio habría borrado “de inmediato las fotos de sus viajes de las redes sociales”.

“Cuando vas a dar un discurso hay que tener cuidado con lo que publicas en tu perfil, porque no puedes decir que andas quebrado y al mismo tiempo mostrar viajes, bolsas y joyas caras”, señaló.

(Captura de pantalla)

Pese a la declaración de la presentadora de Imagen Televisión, en el perfil de Instagram de Cinthia Aparicio siguen apareciendo varios de los viajes y momentos que ha compartido con Alexis Ayala fuera de México.

De acuerdo con Sergio Mayer, ex habitante y panelista del reality, los viajes del actor que aparecen en redes sociales fueron patrocinados por su esposa.

Alexis Ayala aseguró haber vivido un difícil momento económicamente antes de entrar a La Casa de los Famosos México Crédito: TikTok: Sergio Mayer