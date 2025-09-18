México

Youtubers españoles lloran durante el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum: “Te amo México, gracias por todo”

Carmen y Chris, del canal “Cygnus y Romantic”, rompieron en llanto al escuchar la arenga presidencial en el Zócalo.

Por Jesús F. Beltrán

Los creadores de contenido reaccionaron
Los creadores de contenido reaccionaron entre lágrimas y agradecieron al país por la experiencia junto a su hijo Mateo. (YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

El pasado lunes 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó su primer Grito de Independencia como presidenta de México, desde el balcón central del Palacio Nacional en el Zócalo Capitalino. Miles de personas se dieron cita para conmemorar una de las tradiciones más importantes del país, entre ellos turistas y extranjeros residentes que vivieron la experiencia con gran emoción.

Entre los asistentes destacaron los youtubers españoles Carmen y Chris, creadores del canal “Cygnus y Romantic”, quienes se han convertido en figuras queridas por la comunidad digital mexicana debido a su cercanía con las tradiciones del país. Durante la ceremonia, la pareja no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto mientras escuchaban a Sheinbaum dar su primer Grito de Independencia como mandataria nacional.

El Grito de Independencia fue
El Grito de Independencia fue inolvidable para Carmen y Chris, quienes cantaron el Himno Nacional conmovidos.(YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

El momento fue captado en su videoblog y rápidamente llamó la atención de miles de seguidores, quienes resaltaron la conexión emocional de los creadores de contenido con México. Para ellos, el evento tuvo un significado aún más profundo, ya que asistieron acompañados de su hijo Mateo, nacido en territorio mexicano, lo que convirtió esta celebración en un recuerdo familiar inolvidable.

Me ha encantando, qué fuerza tenía el discurso. Lo dio muy bien, perfecto, fenomenal, un gran primer año. Los queremos familia, gracias por estar con nosotros”, expresaron Carmen y Chris, visiblemente conmovidos mientras sostenían a su hijo. Sus lágrimas, lejos de ser de tristeza, reflejaron el orgullo de sentirse parte de la comunidad mexicana.

La pareja española no pudo
La pareja española no pudo aguantar las lágrimas al escuchar a la presidenta de México. (YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

Aunque no era la primera vez que asistían a un Grito, este año lo vivieron de manera diferente. Su hijo, nacido en México, representó para ellos el inicio de una nueva etapa en la que la celebración ya no era solo un símbolo cultural adoptado, sino también un lazo emocional que los unía aún más al país que los acogió. Tras concluir el acto, entonaron junto con miles de personas el Himno Nacional a todo pulmón.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Decenas de usuarios destacaron la emoción de los youtubers y la manera en que mostraron amor por México. En los comentarios de su videoblog, se leyeron mensajes como: “Nunca he ido a un grito de independencia, siempre los he visto a través de ustedes”, “Siempre me hacen llorar, qué padre que fueron, lo vivo a través de ustedes” y “Amo que amen nuestro país de esta manera, gracias por tanto amor, y que viva México”.

Carmen y Chris, del canal “Cygnus y Romantic”, rompieron en llanto al escuchar la arenga presidencial en el Zócalo. Crédito: YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs

El gesto de Carmen y Chris evidenció la fuerza simbólica del Grito de Independencia, una ceremonia que trasciende fronteras y que en esta ocasión logró conmover a extranjeros que ya consideran a México como su hogar. Su llanto, compartido en video, se convirtió en un reflejo de cómo la tradición mexicana puede unir, emocionar y dejar huella incluso en quienes nacieron lejos de este país.

Temas Relacionados

Youtubers españolesespañolesextranjerosGrito de Independencia 2025Cygnus y Romantic Vlogsviralmexico-virales

