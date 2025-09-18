La Casa de los Famosos México en vivo: quedan definidos los cuatro habitantes nominados de la semana

La octava gala de nominación de La Casa de Los Famosos México 2025 arrancó en un ambiente de tensión máxima. Esta semana, las nominaciones no serán iguales: los beneficios obtenidos por Guana, Shiky, Aldo y Abelito durante la función de Cine de Terror podrían cambiar el rumbo del juego y sorprender a los habitantes.