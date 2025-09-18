La Casa de los Famosos México en vivo: quedan definidos los cuatro habitantes nominados de la semana

Antes de comenzar la nominación, la producción comentó que mínimo 4 irían a la placa, por lo que los nominados son:
Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Guana y Shiky.
Aldo De Nigris
Aarón Mercury
Guana (Beneficio: nominación x4)
Alexis Ayala
Dalílah Polanco
Mar Contreras
Argumenta que porque dijo que están en operación kamikase.
Abelito
Dijo que quiere reducir riesgos y mantener firme a la manada para llegar juntos a la final.
Shiky (Beneficio: nominaciones x2)
Dijo que necesita meter a Mar a la placa, por la diferencia que tuvo con Aldo ayer y por tradición.
Durante un enlace en vivo, Galilea Montijo aprovechó para preguntar a los habitantes cómo se encontraban tras la dinámica de congelados, donde la abuela de Aldo entró a hablarle.
Al respecto, Aldo compartió que el congelados lo hizo llorar de emoción al escuchar a su familia después de dos meses sin verlos, mientras que Shiky reiteró que se sintió excluido.
“Sí me sentí excluido, porque la mamá de Aarón es nuestra mamá, y la abuela de Aldo, es nuestra abuela. Sentí que el círculo había que hacerlo entre todos. Hemos tratado de solucionarlo”, dijo.
La octava gala de nominación de La Casa de Los Famosos México 2025 arrancó en un ambiente de tensión máxima. Esta semana, las nominaciones no serán iguales: los beneficios obtenidos por Guana, Shiky, Aldo y Abelito durante la función de Cine de Terror podrían cambiar el rumbo del juego y sorprender a los habitantes.
A lo largo de la noche veremos cómo se desarrollan las nominaciones en vivo, quiénes quedan en riesgo de eliminación y qué estrategias surgen en cada cuarto. Los analistas y exhabitantes ya anticipan una gala llena de sorpresas y momentos de confrontación que podrían definir el resto de la competencia.