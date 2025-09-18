México

La Casa de los Famosos México en vivo: quedan definidos los cuatro habitantes nominados de la semana

Se viven momentos de tensión en la octava semana de nominación

Por Anayeli Tapia Sandoval

05:22 hsHoy

¿Cómo quedaron las nominaciones?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
  • Dalílah Polanco 14 votos
  • Aldo de Nigris 13 votos
  • Guana 12 puntos
  • Shiky 8 puntos
  • Mar Contreras 7 puntos
  • Alexis Ayala 2 puntos

Antes de comenzar la nominación, la producción comentó que mínimo 4 irían a la placa, por lo que los nominados son:

Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Guana y Shiky.

05:02 hsHoy

¿Quién nominó a quién?

Aldo De Nigris

  • Dalílah: 3 puntos, porque dijo que no cree que le den muchos puntos.
  • Guana: 2 puntos, dijo que quiere que se vaya a la placa.
  • Shiky: 1 punto, porque le sobraba.

Aarón Mercury

  • Dalílah: 3 puntos.
  • Guana: 2 puntos.
  • Shiky: 1 punto, porque dijo que tienen que lograr el eclipse total.

Guana (Beneficio: nominación x4)

  • Aldo: 2 puntos.
  • Mar: 2 puntos.
  • Dalílah: 2 puntos.
  • Shiky: 2 puntos.

Alexis Ayala

  • Guana: 3 puntos, porque dijo que ya es momento de que esté en la placa y tanto la manada como la gente lo quieren fuera.
  • Dalílah: 2 puntos, porque dijo que es importante para el eclipse.
  • Shiky: 1 punto, porque dijo que ya es tradición.

Dalílah Polanco

  • Aarón: 3 puntos, dijo que por desesperación.
  • Mar: 2 puntos, porque quiere que queden más en la placa.
  • Aldo: 1 punto, porque quiere que queden más en la placa.

Mar Contreras

  • Dalílah: 3 puntos
  • Guana: 2 puntos
  • Shiky: 1 punto

Argumenta que porque dijo que están en operación kamikase.

Abelito

  • Guana: 3 puntos
  • Shiky: 2 puntos
  • Dalílah: 1 punto

Dijo que quiere reducir riesgos y mantener firme a la manada para llegar juntos a la final.

Shiky (Beneficio: nominaciones x2)

  • Mar: 6 puntos
  • Aldo: 4 puntos
  • Alexis: 2 puntos

Dijo que necesita meter a Mar a la placa, por la diferencia que tuvo con Aldo ayer y por tradición.

04:50 hsHoy

Durante un enlace en vivo, Galilea Montijo aprovechó para preguntar a los habitantes cómo se encontraban tras la dinámica de congelados, donde la abuela de Aldo entró a hablarle.

Al respecto, Aldo compartió que el congelados lo hizo llorar de emoción al escuchar a su familia después de dos meses sin verlos, mientras que Shiky reiteró que se sintió excluido.

“Sí me sentí excluido, porque la mamá de Aarón es nuestra mamá, y la abuela de Aldo, es nuestra abuela. Sentí que el círculo había que hacerlo entre todos. Hemos tratado de solucionarlo”, dijo.

04:36 hsHoy
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La octava gala de nominación de La Casa de Los Famosos México 2025 arrancó en un ambiente de tensión máxima. Esta semana, las nominaciones no serán iguales: los beneficios obtenidos por Guana, Shiky, Aldo y Abelito durante la función de Cine de Terror podrían cambiar el rumbo del juego y sorprender a los habitantes.

A lo largo de la noche veremos cómo se desarrollan las nominaciones en vivo, quiénes quedan en riesgo de eliminación y qué estrategias surgen en cada cuarto. Los analistas y exhabitantes ya anticipan una gala llena de sorpresas y momentos de confrontación que podrían definir el resto de la competencia.

