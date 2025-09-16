Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre: retiran un tren en la Línea 9 para su revisión

Usuarios de la Línea 9 denunciaron que en la estación Centro Médico desalojaron a todos los usuarios, por lo que en redes sociales evidenciaron este suceso que afectó el servicio.
De acuerdo con el STC Metro se debió al retiro de un tren para su revisión.
“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 9, luego de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar”, publicaron.
El Metrobús CDMX informó que las Líneas 1, 3 y 4 ya operan de manera normal en todas sus estaciones tras el desfile militar de este martes 16 de septiembre, las rutas presentan retrasos. Por su parte la Línea 7 tiene cierre de estaciones por el desfile.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 07:00 horas para el público, pero desde muy temprano la Línea 2 auxilió con el traslado de militares para su participación en el Desfile Militar del 215 Aniversario de la Independencia de México.
"En el marco de las celebraciones por la Independencia de México, el @MetroCDMX apoyó en el traslado de elementos del Ejército Mexicano.En coordinación con la Gerencia de Seguridad Institucional, se realizó el movimiento de soldados de la estación Zócalo-Tenochtitlán a la Terminal Cuatro Caminos.Para el Metro es un orgullo participar y contribuir en estas acciones que fortalecen nuestras tradiciones y la vida cívica del país“, publicó
Debido al Desfile Militar por el aniversario de la Independencia de México, el servicio del Metrobús modificó su servicio.