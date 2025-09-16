México

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre: retiran un tren en la Línea 9 para su revisión

Sigue las actualizaciones del servicio de transporte este martes feriado

Por Luz Coello

22:25 hsHoy

Retiran tren de la Línea 9 del Metro CDMX

Usuarios de la Línea 9 denunciaron que en la estación Centro Médico desalojaron a todos los usuarios, por lo que en redes sociales evidenciaron este suceso que afectó el servicio.

De acuerdo con el STC Metro se debió al retiro de un tren para su revisión.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 9, luego de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar”, publicaron.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
21:30 hsHoy

Líneas 1, 3 y 4 del Metrobús reanudan servicio tras desfile militar

El Metrobús CDMX informó que las Líneas 1, 3 y 4 ya operan de manera normal en todas sus estaciones tras el desfile militar de este martes 16 de septiembre, las rutas presentan retrasos. Por su parte la Línea 7 tiene cierre de estaciones por el desfile.

(Captura https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB)
(Captura https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB)
20:42 hsHoy

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 16 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Por Omar López

Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
20:28 hsHoy

Adrián Rubalcava presume participación del Metro CDMX para trasladar a militares para el desfile

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 07:00 horas para el público, pero desde muy temprano la Línea 2 auxilió con el traslado de militares para su participación en el Desfile Militar del 215 Aniversario de la Independencia de México.

"En el marco de las celebraciones por la Independencia de México, el @MetroCDMX apoyó en el traslado de elementos del Ejército Mexicano.En coordinación con la Gerencia de Seguridad Institucional, se realizó el movimiento de soldados de la estación Zócalo-Tenochtitlán a la Terminal Cuatro Caminos.Para el Metro es un orgullo participar y contribuir en estas acciones que fortalecen nuestras tradiciones y la vida cívica del país“, publicó

(X/ @AdrianRubalcava)
(X/ @AdrianRubalcava)
20:13 hsHoy

Metrobús CDMX modifica su servicio por Desfile Militar

Debido al Desfile Militar por el aniversario de la Independencia de México, el servicio del Metrobús modificó su servicio.

(X/ @MetrobusCDMX)
(X/ @MetrobusCDMX)

