México

Resultados del Progol y Revancha: los ganadores del sorteo del 15 de septiembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Progol

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Al finalizar cada jornada futbolera,
Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Progol (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados ganadores del último sorteo de Progol y Progol Revancha realizado este lunes 15 de septiembre de 2025.

Esta quiniela es uno de los juegos más populares del país que entrega miles de pesos casa semana. Descubre si eres uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados del Progol

Fecha: lunes 15 de septiembre de 2025.

Sorteo: 2298.

Resultados:

  • Mazatlán vs Pumas: visitante
  • Pachuca vs Cruz Azul: visitante
  • San Luis vs Tijuana: empate
  • Irapuato vs Tepatitlán: empate
  • Osasuna vs Rayo Vallecano: local
  • Everton vs Aston Villa: empate
  • West Ham vs Tottenham: visitante
  • Mainz vs Leipzig: visitante
  • Juventus vs Inter Milan: local
  • Excelsior vs Sparta: visitante
  • Estrela vs Vitoria SC: visitante
  • Sao Paulo vs Botafogo: local
  • Vancouver vs Filadelfia: local
  • Rosario Central vs Boca Juniors: empate

Resultados del Progol

Fecha: lunes 15 de septiembre de 2025.

Sorteo: 2298.

Resultados:

  • Tigres vs León: empate
  • Atlas vs Santos Laguna: empate
  • Águilas vs Guadalajara: visitante
  • Águilas Femenil vs Guadalajara Femenil: visitante
  • Atlético Madrid vs Villarreal: local
  • Manchester City vs Manchester United: local
  • Fiorentina vs Nápoles: visitante
El resultado de los partidos
El resultado de los partidos de cada semana son los que definen a los ganadores del Progol. (Cuartoscuro)

Plan de premios de Progol

Para ganar la Bolsa Mínima Garantizada de Progol, es necesario que aciertes a los 14 resultados de los encuentros de la quiniela.

Sin embargo, en Progol existen 5 Niveles de Premiación, en caso de no haber ganador a primer lugar, la bolsa se acumula para el próximo concurso.

Los premios para el segundo, tercero, cuarto y quineto lugar siempre se reparten, por lo que, si nadie acierta a 13 resultados, el segundo lugar se reparte entre quienes acierten 12 resultados y así sucesivamente.

Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio de Progol

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero.

Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

¿Cómo reclamar un premio de Progol?

Para reclamar un premio de Progol, debes seguir estos pasos y presentar la documentación requerida:

  • Conserva tu boleto o constancia de participación ganadora en buen estado, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.
  • Lleva identificación oficial vigente, como credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional.
  • Presenta la Constancia de Situación Fiscal (emitida por el SAT), que debe estar actualizada y a tu nombre.
  • Presenta comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

En premios mayores, además del boleto original, podrían solicitarte formalidades adicionales y el cobro debe hacerse preferentemente en oficinas centrales de Lotería Nacional en Ciudad de México o bancos autorizados.

Los premios hasta 9,999 pesos pueden cobrarse en expendios oficiales de lotería con fondos suficientes; los premios mayores, desde 10,000 pesos en adelante, se cobran en bancos autorizados como Santander, BBVA o Scotiabank, o en oficinas centrales. Para premios mayores a 10 millones de pesos, el cobro debe hacerse en oficinas centrales con la presencia de un notario público.

El plazo máximo para reclamar el premio es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente al sorteo.

También puedes usar plataformas digitales como TuLotero para participar y facilitar el cobro de premios menores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

ProgolPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Oro y plata: cuál es el precio de los centenarios y onzas este lunes

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Oro y plata: cuál es

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Este es el ingrediente que no le debe faltar a tu michelada para celebrar el Día de la Independencia

Tu bebida favorita tendrá mejor sabor con esto

Este es el ingrediente que

Octavo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quiénes compiten por la inmunidad

Tras la eliminación de Elaine Haro, quedan ocho participantes en el reality de Televisa

Octavo líder de la semana

Martí Batres acusa “versiones falsas” sobre hospitales y pacientes en explosión de pipa en Iztapalapa

El titular del ISSSTE aclaró que los centros de salud contaban con insumos y que los familiares pudieron acompañar a los pacientes desde su ingreso; exhortó a medios de comunicación a verificar datos antes de publicarlos

Martí Batres acusa “versiones falsas”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan al comisario de Tuzantlán

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, estarían ligadas a “Los Chapitos”

Bermúdez Requena fue ubicado por autoridades mexicanas en Paraguay desde marzo, buscaba instalar una red criminal

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Octavo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quiénes compiten por la inmunidad

Viva México: redes estallan con memes por el 15 de septiembre y el Grito de Independencia 2025

Las ‘cenizas’ de Elaine Haro son despedidas con aplausos en el altar de La Casa de los Famosos México 3

Yeri Mua desafía amenazas de muerte y se presenta en Tijuana en medio de polémica con Lonche de Huevito

DEPORTES

Chivas sale del hoyo, Cruz

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición