Resultados del Progol y Revancha: los ganadores del sorteo del 15 de septiembre

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados ganadores del último sorteo de Progol y Progol Revancha realizado este lunes 15 de septiembre de 2025.
Esta quiniela es uno de los juegos más populares del país que entrega miles de pesos casa semana. Descubre si eres uno de los afortunados ganadores de hoy.
Resultados del Progol
Fecha: lunes 15 de septiembre de 2025.
Sorteo: 2298.
Resultados:
- Mazatlán vs Pumas: visitante
- Pachuca vs Cruz Azul: visitante
- San Luis vs Tijuana: empate
- Irapuato vs Tepatitlán: empate
- Osasuna vs Rayo Vallecano: local
- Everton vs Aston Villa: empate
- West Ham vs Tottenham: visitante
- Mainz vs Leipzig: visitante
- Juventus vs Inter Milan: local
- Excelsior vs Sparta: visitante
- Estrela vs Vitoria SC: visitante
- Sao Paulo vs Botafogo: local
- Vancouver vs Filadelfia: local
- Rosario Central vs Boca Juniors: empate
Resultados del Progol
Fecha: lunes 15 de septiembre de 2025.
Sorteo: 2298.
Resultados:
- Tigres vs León: empate
- Atlas vs Santos Laguna: empate
- Águilas vs Guadalajara: visitante
- Águilas Femenil vs Guadalajara Femenil: visitante
- Atlético Madrid vs Villarreal: local
- Manchester City vs Manchester United: local
- Fiorentina vs Nápoles: visitante
Plan de premios de Progol
Para ganar la Bolsa Mínima Garantizada de Progol, es necesario que aciertes a los 14 resultados de los encuentros de la quiniela.
Sin embargo, en Progol existen 5 Niveles de Premiación, en caso de no haber ganador a primer lugar, la bolsa se acumula para el próximo concurso.
Los premios para el segundo, tercero, cuarto y quineto lugar siempre se reparten, por lo que, si nadie acierta a 13 resultados, el segundo lugar se reparte entre quienes acierten 12 resultados y así sucesivamente.
Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio de Progol
Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero.
Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.
Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.
Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
¿Cómo reclamar un premio de Progol?
Para reclamar un premio de Progol, debes seguir estos pasos y presentar la documentación requerida:
- Conserva tu boleto o constancia de participación ganadora en buen estado, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.
- Lleva identificación oficial vigente, como credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional.
- Presenta la Constancia de Situación Fiscal (emitida por el SAT), que debe estar actualizada y a tu nombre.
- Presenta comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.
En premios mayores, además del boleto original, podrían solicitarte formalidades adicionales y el cobro debe hacerse preferentemente en oficinas centrales de Lotería Nacional en Ciudad de México o bancos autorizados.
Los premios hasta 9,999 pesos pueden cobrarse en expendios oficiales de lotería con fondos suficientes; los premios mayores, desde 10,000 pesos en adelante, se cobran en bancos autorizados como Santander, BBVA o Scotiabank, o en oficinas centrales. Para premios mayores a 10 millones de pesos, el cobro debe hacerse en oficinas centrales con la presencia de un notario público.
El plazo máximo para reclamar el premio es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente al sorteo.
También puedes usar plataformas digitales como TuLotero para participar y facilitar el cobro de premios menores.