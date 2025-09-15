Resultados del Progol y Revancha: los ganadores del sorteo del 15 de septiembre

Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Progol (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados ganadores del último sorteo de Progol y Progol Revancha realizado este lunes 15 de septiembre de 2025.

Esta quiniela es uno de los juegos más populares del país que entrega miles de pesos casa semana. Descubre si eres uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados del Progol

Fecha: lunes 15 de septiembre de 2025.

Sorteo: 2298.

Resultados:

Mazatlán vs Pumas: visitante

Pachuca vs Cruz Azul: visitante

San Luis vs Tijuana: empate

Irapuato vs Tepatitlán: empate

Osasuna vs Rayo Vallecano: local

Everton vs Aston Villa: empate

West Ham vs Tottenham: visitante

Mainz vs Leipzig: visitante

Juventus vs Inter Milan: local

Excelsior vs Sparta: visitante

Estrela vs Vitoria SC: visitante

Sao Paulo vs Botafogo: local

Vancouver vs Filadelfia: local

Rosario Central vs Boca Juniors: empate

Tigres vs León: empate

Atlas vs Santos Laguna: empate

Águilas vs Guadalajara: visitante

Águilas Femenil vs Guadalajara Femenil: visitante

Atlético Madrid vs Villarreal: local

Manchester City vs Manchester United: local

Fiorentina vs Nápoles: visitante

El resultado de los partidos de cada semana son los que definen a los ganadores del Progol. (Cuartoscuro)

Plan de premios de Progol

Para ganar la Bolsa Mínima Garantizada de Progol, es necesario que aciertes a los 14 resultados de los encuentros de la quiniela.

Sin embargo, en Progol existen 5 Niveles de Premiación, en caso de no haber ganador a primer lugar, la bolsa se acumula para el próximo concurso.

Los premios para el segundo, tercero, cuarto y quineto lugar siempre se reparten, por lo que, si nadie acierta a 13 resultados, el segundo lugar se reparte entre quienes acierten 12 resultados y así sucesivamente.

Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio de Progol

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero.

Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

¿Cómo reclamar un premio de Progol?

Para reclamar un premio de Progol, debes seguir estos pasos y presentar la documentación requerida:

Conserva tu boleto o constancia de participación ganadora en buen estado, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Lleva identificación oficial vigente, como credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional.

Presenta la Constancia de Situación Fiscal (emitida por el SAT), que debe estar actualizada y a tu nombre.

Presenta comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

En premios mayores, además del boleto original, podrían solicitarte formalidades adicionales y el cobro debe hacerse preferentemente en oficinas centrales de Lotería Nacional en Ciudad de México o bancos autorizados.

Los premios hasta 9,999 pesos pueden cobrarse en expendios oficiales de lotería con fondos suficientes; los premios mayores, desde 10,000 pesos en adelante, se cobran en bancos autorizados como Santander, BBVA o Scotiabank, o en oficinas centrales. Para premios mayores a 10 millones de pesos, el cobro debe hacerse en oficinas centrales con la presencia de un notario público.

El plazo máximo para reclamar el premio es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente al sorteo.

También puedes usar plataformas digitales como TuLotero para participar y facilitar el cobro de premios menores.