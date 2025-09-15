Metro CDMX: a qué hora es la última salida de trenes en todas las Líneas este lunes 15 de septiembre

Esta es la hora de la última salida de trenes el lunes 15 de septiembre. Foto: X/@andreslajous.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó sobre los horarios especiales que habrá por motivo de estas fiestas patrias el lunes 15 y martes 16 de septiembre.

Ante las celebraciones por el Grito de Independencia en distintos puntos de la capital del país y para garantizar la movilidad de los usuarios, habrá un horario especial.

Debido a que muchos tienen la duda del horario de apertura y cierre para este lunes 15 de septiembre, pero principalmente la hora exacta de a qué hora será la última salida de trenes de todas las Líneas.

Como se mencionó anteriormente, esto es porque el 15 no está estipulado como un día feriado oficial, por lo que muchos salen del trabajo y quieren saber la hora exacta en que los trenes ya no pasarán entre cada estación.

El Metro de la Ciudad de México tendrá horario especial este lunes 15 y martes 16 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

La última salida de trenes desde cada terminal en todas las Líneas del Metro de la Ciudad de México para este lunes 15 de septiembre será a las 00:00 horas.

Por lo tanto, el servicio operará en horario normal para esta fecha; el de apertura será a las 05:00 horas.

Pero en el caso del lunes 16, sí tendrá cambios en sus respectivos horarios de apertura, ya que se manejará como domingos y días festivos.

El horario de apertura para este martes 16 de septiembre será de las 07:00 horas hasta las 00:00, cuando sea la última salida de trenes de cada terminal.

Es importante que todos los pasajeros tomen previsiones y planifiquen sus respectivos viajes en ambos días.

Un video viral muestra la confrontación de pasajeras con el presunto acosador en la línea A durante la mañana del 11 de septiembre. Crédito: TikTok / Metro_Viral

Fiestas patrias en CDMX

Las fiestas patrias en la Ciudad de México movilizan cada año a miles de personas para conmemorar el aniversario de la independencia nacional.

El Zócalo capitalino se convierte en el principal punto de encuentro el 15 y 16 de septiembre, donde la jefa de Gobierno y autoridades locales encabezan el tradicional Grito de Independencia y la ceremonia cívica acompañada por eventos musicales, espectáculos de luces y diversas actividades para el público.

En el Zócalo de la Ciudad de México se lleva a cabo el tradicional grito de Independencia. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

El operativo de seguridad municipal inicia días antes, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otros organismos como Protección Civil, que diseñan dispositivos de vigilancia, cortes viales y filtros de acceso peatonal, así como despliegues sanitarios y atención médica.

La programación también incluye ferias, verbenas populares en alcaldías, así como campañas de prevención enfocadas en la protección de asistentes y el cuidado del espacio público.