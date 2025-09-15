México

Metro CDMX: a qué hora es la última salida de trenes en todas las Líneas este lunes 15 de septiembre

El transporte público de la Ciudad de México notificó que habrá horario especial por las fiestas patrias

Por Omar Martínez

Guardar
Esta es la hora de
Esta es la hora de la última salida de trenes el lunes 15 de septiembre. Foto: X/@andreslajous.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó sobre los horarios especiales que habrá por motivo de estas fiestas patrias el lunes 15 y martes 16 de septiembre.

Ante las celebraciones por el Grito de Independencia en distintos puntos de la capital del país y para garantizar la movilidad de los usuarios, habrá un horario especial.

Debido a que muchos tienen la duda del horario de apertura y cierre para este lunes 15 de septiembre, pero principalmente la hora exacta de a qué hora será la última salida de trenes de todas las Líneas.

Como se mencionó anteriormente, esto es porque el 15 no está estipulado como un día feriado oficial, por lo que muchos salen del trabajo y quieren saber la hora exacta en que los trenes ya no pasarán entre cada estación.

El Metro de la Ciudad
El Metro de la Ciudad de México tendrá horario especial este lunes 15 y martes 16 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

La última salida de trenes desde cada terminal en todas las Líneas del Metro de la Ciudad de México para este lunes 15 de septiembre será a las 00:00 horas.

Por lo tanto, el servicio operará en horario normal para esta fecha; el de apertura será a las 05:00 horas.

Pero en el caso del lunes 16, sí tendrá cambios en sus respectivos horarios de apertura, ya que se manejará como domingos y días festivos.

El horario de apertura para este martes 16 de septiembre será de las 07:00 horas hasta las 00:00, cuando sea la última salida de trenes de cada terminal.

Es importante que todos los pasajeros tomen previsiones y planifiquen sus respectivos viajes en ambos días.

Un video viral muestra la confrontación de pasajeras con el presunto acosador en la línea A durante la mañana del 11 de septiembre. Crédito: TikTok / Metro_Viral

Fiestas patrias en CDMX

Las fiestas patrias en la Ciudad de México movilizan cada año a miles de personas para conmemorar el aniversario de la independencia nacional.

El Zócalo capitalino se convierte en el principal punto de encuentro el 15 y 16 de septiembre, donde la jefa de Gobierno y autoridades locales encabezan el tradicional Grito de Independencia y la ceremonia cívica acompañada por eventos musicales, espectáculos de luces y diversas actividades para el público.

En el Zócalo de la
En el Zócalo de la Ciudad de México se lleva a cabo el tradicional grito de Independencia. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

El operativo de seguridad municipal inicia días antes, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otros organismos como Protección Civil, que diseñan dispositivos de vigilancia, cortes viales y filtros de acceso peatonal, así como despliegues sanitarios y atención médica.

La programación también incluye ferias, verbenas populares en alcaldías, así como campañas de prevención enfocadas en la protección de asistentes y el cuidado del espacio público.

Temas Relacionados

MetroMetro CDMXCDMXFiestas PatriasHorario especial15 de septiembre16 de septeimbremexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

Los habitantes viven una noche de tensiones por la séptima gala de nominación

La Casa de los Famosos

Con hilos de oro y plata, así es la banda presidencial que Sheinbaum portará en su primer Grito de Independencia 2025

Por primera vez en la historia de México, el emblema presidencial fue elaborado íntegramente por mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional

Con hilos de oro y

Quién fue el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

El anuncio del eliminado del reality show impactó a los habitantes

Quién fue el séptimo eliminado

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a cuatro sujetos

Marina detiene a cuatro sujetos en Navolato con armas, un vehículo y más de mil dosis de metanfetamina

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop: las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así quedó el posicionamiento de esta noche de eliminación

Cazzu inicia su gira con presunta indirecta a Christian Nodal: “Aprendé, boludo”

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, explota contra Emiliano por amenazar con golpiza a Leonardo: “Deja la amargura”

DEPORTES

Así se burló Óscar de

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo