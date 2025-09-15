¿Cuáles son los beneficios del té de sen? Esta es la razón por la que deberías beberlo

El té de sen, elaborado a partir de Senna alexandrina, es un remedio herbal popular para aliviar el estreñimiento ocasional en México y América Latina.

El té de sen, elaborado a partir de las hojas de Senna alexandrina, es uno de los remedios herbales más utilizados para aliviar el estreñimiento ocasional.

Su popularidad en México y América Latina se debe a su acción rápida, accesibilidad y origen natural. Aunque su efecto laxante es conocido, también aporta beneficios adicionales que lo convierten en una opción funcional dentro de ciertos contextos de salud digestiva.

El principal beneficio del té de sen es su capacidad para estimular el movimiento intestinal. Actúa sobre la mucosa del colon, promoviendo contracciones que facilitan la evacuación.

Este efecto suele manifestarse entre seis y doce horas después de su consumo, por lo que se recomienda tomarlo por la noche para que actúe durante el descanso.

Además de aliviar el estreñimiento, el sen puede generar una sensación de ligereza abdominal, especialmente en personas con tránsito lento o dietas bajas en fibra.

En algunos casos, el té de sen también se utiliza como preparación previa a estudios médicos como colonoscopías, debido a su capacidad para limpiar el intestino.

Estudios fitoterapéuticos han identificado propiedades antioxidantes y antimicrobianas en sus compuestos, lo que refuerza su valor como planta medicinal.

Ciertas variedades, como Senna siamea, contienen minerales como potasio, magnesio y calcio, aunque no se recomienda su uso como fuente principal de estos nutrientes.

Para aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud intestinal, se sugiere una dosis de entre 7.5 y 30 miligramos al día, equivalente a una taza de infusión.

El tratamiento no debe extenderse más de siete días consecutivos sin supervisión médica. Es fundamental acompañar su consumo con suficiente agua para evitar deshidratación y mantener el equilibrio de electrolitos.

El momento ideal para tomarlo es antes de dormir, permitiendo que actúe durante la noche sin interferir en la rutina diaria. Aunque el té de sen puede ser útil en situaciones puntuales, no debe considerarse una solución permanente.

Si el estreñimiento persiste por más de tres días, o si se presentan síntomas como dolor abdominal intenso, náuseas, sangrado o cambios en el ritmo intestinal, es indispensable acudir al médico.

El uso responsable de este tipo de infusiones debe estar siempre respaldado por orientación profesional, especialmente en personas con condiciones digestivas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.