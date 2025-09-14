México

Para qué sirve lavar los pies con sal marina y agua tibia

Está practica cuenta con bastantes beneficios más allá de la relajación muscular

Por Gerardo Lezama

La sal marina ayuda a
La sal marina ayuda a disminuir la retención de líquidos en pies y tobillos, mejorando la circulación. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar una jornada extensa, muchas personas buscan métodos efectivos para aliviar el cansancio acumulado en los pies.

Entre las alternativas más recomendadas, el lavado de pies con sal marina y agua tibia destaca por sus múltiples beneficios, que van más allá de la simple relajación.

Esta práctica, se ha consolidado como una opción sencilla y accesible para quienes desean mejorar la salud y el bienestar de sus pies.

El principal efecto positivo de sumergir los pies en agua tibia con sal marina es la reducción de la hinchazón y el cansancio. La sal marina contribuye a disminuir la retención de líquidos en pies y tobillos, un problema frecuente tras pasar muchas horas de pie o sentado.

Al mismo tiempo, el agua tibia favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que facilita una mejor circulación y ayuda a que la sangre fluya con mayor eficiencia en las extremidades inferiores.

Además de estos beneficios circulatorios, el baño de pies con sal marina proporciona un efecto relajante inmediato. El calor del agua, combinado con las propiedades de las sales, relaja los músculos, reduce la tensión y calma el dolor asociado al cansancio.

Esta sensación de alivio es especialmente valorada por quienes sufren molestias recurrentes en los pies debido a la actividad diaria o al uso prolongado de calzado.

Otro aspecto relevante de este método es su capacidad para mejorar la higiene y el aspecto de la piel. La sal marina posee un leve efecto antiséptico, lo que ayuda a limpiar la superficie de la piel y a disminuir la presencia de microorganismos.

Además, actúa como un exfoliante natural: al frotar suavemente los pies durante el baño, se eliminan células muertas, callosidades y suciedad, dejando la piel más suave y lisa.

No obstante, es importante tener en cuenta que este tratamiento no es adecuado para todas las personas. Aquellos que presentan heridas abiertas, infecciones graves o problemas circulatorios severos deben evitar el baño de pies con sal marina y consultar previamente a un especialista.

Para realizar correctamente este procedimiento, se recomienda llenar un recipiente grande con agua tibia, añadir una taza de sal marina y mezclar hasta disolver.

Los pies deben sumergirse durante 15 a 20 minutos, o hasta que el agua pierda temperatura. Al finalizar, es fundamental enjuagar y secar bien los pies, prestando especial atención a los espacios entre los dedos para evitar la humedad.

Finalmente, se aconseja aplicar una crema hidratante para mantener la piel protegida y suave.

El lavado de pies con sal marina y agua tibia se presenta como una solución práctica y eficaz para quienes buscan aliviar molestias, mejorar la circulación y cuidar la salud de sus pies de manera natural.

