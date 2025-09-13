Meses de investigación y 12 dependencias: así fue el operativo para capturar a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

Al menos 11 dependencias internacionales participaron en la captura de Hernán Bermúdez.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con áreas de inteligencia mexicanas y la República de Paraguay desplegaron un operativo a nivel internacional para capturar al exfuncionario de la SSPC de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, grupo criminal conformado por expolicías.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la operación conjunta fue encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la misma SSPC, que resultó en la captura de Bermúdez Requena, alias Comandante H y/o El Abuelo en una lujosa residencia en Paraguay, llena de dinero en efectivo, joyería y hasta una alberca.

“En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Hernán Bermúdez vivía en una casa con lujos, dinero en efectivo y joyería. (FOTO: EFE)

“Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay”, informó Harfuch en X.

Por su parte, la SSPC declaró que la detención también fue gracias al compromiso de la mandataria Claudia Sheinbaum ante la campaña Cero Tolerancia a la Corrupción y Combate a la Impunidad.

“Esta detención muestra el compromiso de Cero Tolerancia a la Corrupción de la administración de Claudia Sheinbaum.

“Por órdenes de la mandataria, y siguiendo el principio de la misma, se llevó a cabo una operación a nivel internacional en la que se realizó la detención de Hernán ‘N’, alias El Abuelo, presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, quien se encontraba prófugo en Paraguay”, se lee en el comunicado oficial del Gobierno de México.

La SSPC declaró que la detención también fue gracias al compromiso de la mandataria Claudia Sheinbaum ante la campaña Cero Tolerancia a la Corrupción y Combate a la Impunidad. (Gobierno de México)

Tras su detención, Hernán Bermúdez fue trasladado inmediatamente a México para enfrentar los cargos que se le imputan, sin embargo, hasta el corte de esta nota, ni el Gobierno de México o alguna dependencia de seguridad ha informado más detalles al respecto.

Sheinbaum agradece la colaboración del gobierno de Paraguay

Por medio de X, Claudia Sheinbaum agradeció al presidente de Paraguay por la colaboración y apertura para arrestar a Hernán Bermúdez y combatir al crimen organizado transnacional.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, escribió Sheinbaum en su red social X.

Por su parte, el Gobierno de Paraguay reconoció el trabajo de la mandataria y aplaudió la lucha de ambas naciones contra el crimen organizado.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, reconoció el trabajo de Sheinbaum contra el crimen organizado. (Foto AP/Richard Drew, Archivo)

“Hoy dimos un golpe al crimen organizado transnacional. La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia, en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia de México.

“Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro. Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, declaró el mandatario sudamericano.