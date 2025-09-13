Dólar en México: el tipo de cambio a peso de este sábado 13 de septiembre

Crédito: Infobae

El peso mexicano cerró la semana del 9 al 13 de septiembre de 2025 con una apreciación general frente al dólar estadounidense, mostrando una tendencia a la baja en el tipo de cambio USD/MXN. El cierre del viernes 13 de septiembre se ubicó alrededor de 18.45 pesos por dólar, lo que representa una ganancia aproximada del 1.7% para el peso en comparación con el inicio de la semana.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso de 1,43%, por lo que en el último año mantiene aún una bajada del 4,31%.

En el plano político y comercial, la tensión con China se intensificó tras la confirmación de nuevos aranceles mexicanos, respaldados por la presidenta Sheinbaum en línea con las políticas de Donald Trump. Pekín reaccionó rechazando lo que calificó como “coerción”, mientras que el sector empresarial chino pidió a México reconsiderar estas medidas.

Sin embargo, el peso mexicano se benefició de la caída global del dólar por factores externos como la publicación de datos que demuestran la caída en la confianza del consumidor en Estados Unidos.

“La caída de la confianza del consumidor en Estados Unidos por segundo mes consecutivo reflejó un enfriamiento en el ánimo económico, debilitando parcialmente al dólar global y favoreciendo monedas emergentes como el peso. A esto se suma la expectativa por el dato de posiciones netas especulativas de la CFTC, que mostrará el nivel de respaldo de los inversionistas hacia el peso en medio de este entorno”, Felipe Mendoza, analista de mercados financieros, ATFX LATAM.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El apodo de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

FOTO DE ARCHIVO. Fajos de billetes de pesos mexicanos se muestran en una tienda de cambio de divisas en Ciudad Juárez, México, 15 de enero, 2018. (REUTERS/José Luis González)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.