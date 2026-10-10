Declaran culpables a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de tres surfistas en Ensenada, Baja California

Juez declara culpable a El Kekas por la muerte de tres surfistas extranjeros (Foto: Fiscalía de Baja California)

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Un juez declaró culpables a Jesús Gerardo García Cota, alias ‘El Kekas’, y a sus dos cómplices por el asesinato de tres surfistas extranjeros ocurrido en abril de 2024 en Ensenada, Baja California, un crimen que conmocionó a las comunidades de Australia, Estados Unidos y México.

El fallo condenatorio fue emitido por el juez Raúl Hernández Arellano, quien determinó que las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron la responsabilidad penal de los tres acusados en el homicidio calificado de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y de su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad.

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Además de García Cota, fueron declarados culpables Irineo Francisco García Montaño y Ángel Jesús León Aguilera, quienes enfrentaron el proceso por su participación en los hechos.

Los delitos acreditados incluyen homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia, de acuerdo con los reportes de la audiencia.

¿Cuántos años de cárcel podrían recibir ‘El Kekas’ y sus cómplices?

La Fiscalía General del Estado de Baja California solicitó una pena de 210 años de prisión para cada uno de los tres responsables.

Sin embargo, el Código Penal estatal establece un límite máximo de 60 años de cárcel, por lo que la sanción que finalmente impondrá el juez deberá ajustarse a la legislación vigente.

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La audiencia de individualización de sanciones quedó programada para el viernes 16 de octubre de 2026, cuando se dará a conocer la sentencia definitiva.

Durante el juicio estuvieron presentes los padres de los hermanos Robinson, quienes viajaron desde Australia para seguir el proceso judicial. La resolución representa un avance en la búsqueda de justicia para las familias, aunque el fallo no repara la pérdida de los tres jóvenes.

Así ocurrió el asesinato de los tres surfistas en Ensenada

El Kekas sentenciado por el homicidio de tres surfistas

Los hechos ocurrieron entre el 27 y el 28 de abril de 2024, cuando los tres amigos viajaron a Baja California para practicar surf y acampar en la zona costera de Punta San José, en la delegación de Santo Tomás, al sur de Ensenada.

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De acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio, Ary Gisell Silva Raya, entonces pareja sentimental de ‘El Kekas’, tuvo contacto con los turistas y posteriormente informó a García Cota sobre sus pertenencias y la camioneta Chevrolet en la que se desplazaban.

Las investigaciones establecieron que el robo de objetos de valor y de autopartes habría sido el móvil del ataque.

Según los testimonios expuestos ante el tribunal, los agresores llegaron al campamento de los surfistas y los amenazaron con un arma de fuego. Los tres extranjeros fueron asesinados a balazos y sus cuerpos fueron trasladados y abandonados en un pozo de más de 15 metros de profundidad.

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La camioneta de las víctimas fue localizada incendiada durante las investigaciones.

Tras perder comunicación con los jóvenes, sus familiares comenzaron a buscarlos. El 3 de mayo de 2024, las autoridades localizaron los tres cuerpos en las inmediaciones de Punta San José, lo que confirmó el desenlace fatal de su viaje.

La expareja de ‘El Kekas’ recibió 20 años de prisión

Ari Gisell Garci­a Cota fue sentenciada en mayo de 2024 y vinculada al caso de Callum y Jake Robinson (Callum Robinson/Instagram)

Ary Gisell Silva Raya también fue procesada por su participación en los hechos. En noviembre de 2025 aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado y recibió una sentencia de 20 años de prisión por los delitos de robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia.

Durante el juicio contra los tres hombres, su testimonio aportó detalles sobre lo ocurrido antes y después del ataque.

El caso provocó indignación internacional y mantuvo la atención pública durante más de dos años, debido a la brutalidad del crimen y a que las víctimas eran turistas que habían viajado a la región para practicar surf.

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Con el fallo condenatorio contra ‘El Kekas’ y sus dos cómplices, el proceso judicial entra en su etapa final, a la espera de que el juez determine las penas que deberán cumplir por el asesinato de los tres jóvenes.