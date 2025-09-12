México

Qué son los edulcorantes y cuáles son sus riesgos y beneficios

Este tema ha generado cuestionamientos hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, inclusive la Asociación Internacional de Edulcorantes ha respondido ante versiones dadas en Palacio Nacional

Por Jaqueline Viedma

Los edulcorantes bajos o sin calorías pueden ser el sustituto alternativo al azúcar. (Créditos: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Esta semana el tema de refrescos, bebidas azucaradas y los edulcorantes han causado un debate en medio de la presentación del Presupuesto Económico 2026 el pasado 8 de septiembre, el cual contiene la especificación de incrementar el precio 3.0818 pesos por litro de estas bebidas, incluyendo aquellas que contienen cualquier tipo de azúcares no calóricos.

Los edulcorantes son sustancias que pueden ser tanto naturales como artificiales, los cuales sirven para endulzar alimentos y bebidas, y se clasifican en calóricos (no nutritivos) y no calóricos.

Según información de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA, por sus siglas en inglés) los que son bajos o sin calorías (no calóricos) son “ingredientes alimentarios más estudiados y han sido rigurosamente evaluados y aprobados como seguros por autoridades internacionales como la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y el JECFA (Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios)“.

Esta asociación retoma evidencia científica, la cual indica que la clasificación de edulcorantes no calóricos pueden ser una alternativa segura para sustituir al azúcar, entre sus beneficios se encuentra la reducción de la ingesta energética total y, en consecuencia, contribuir al control del peso.

Entre los puntos positivos de esta sustancia no calórica puede resultar beneficiosa para las personas que viven con diabetes y necesitan controlar su ingesta de carbohidratos y azúcares, ya que pueden contribuir al manejo de la glucosa en sangre; también tienen repercusiones buenas en la salud dental, no contribuyendo a la caries dental.

Qué ha dicho el titular de la Secretaría de Salud respecto a los edulcorantes

En la conferencia mañanera del 11 de septiembre de 2025, el tema de los edulcorantes fue retomado tras cuestionamientos de la prensa, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, sin mencionar a qué tipo se refería externó:

“Estamos hablando de aquellas que tienen edulcorantes, porque no está completamente demostrado que esté asociado al desarrollo de cáncer; por eso, hablamos de que está asociado a una enfermedad metabólica que trastorna todo”.

David Kershenobich aseguró que los edulcorantes están asociados a una enfermedad metabólica que trastorna todo.

David Kershenobich aseguró que los edulcorantes cambian la flora intestinal, aunque su dicho es parcialmente cierto, al no referir que esto sucede con la clasificación calórica de esta sustancia, “esa es la razón de enfocar a las bebidas azucaradas y también a aquellos que tienen un edulcorante; entonces, esa es la base fisiológica de qué tratamos de corregir”.

Asociación Internacional de Edulcorantes emite respuesta al Secretario de Salud

No existe evidencia clara de que los edulcorantes bajos o sin calorías tengan un impacto negativo sobre el peso corporal o la salud en general a través de efectos en el microbiota intestinal cuando se consumen en los niveles aprobados”, contestó la Asociación ante los datos vertidos en la conferencia de Claudia Sheinbaum.

También advirtió que el hecho de “no reconocer las rigurosas evaluaciones de seguridad de los edulcorantes bajos o sin calorías, así como su papel en la reducción del consumo de azúcar y calorías y en el control del peso, representa un impacto negativo para la salud pública”.

Cabe destacar que esta Asociación es una organización científica sin fines de lucro, que tiene como objetivo informar y educar sobre los datos científicos y nutricionales más recientes sobre el rol y los beneficios de los edulcorantes bajos y sin calorías en los alimentos y bebidas que los contienen.

Artículo del ISSSTE contradice versión de David Kershenobich

En la publicación titulada “Los edulcorantes: Una alternativa para reducir el consumo de azúcar” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2024, respaldan lo dicho por la ISA respecto a que los edulcorantes no calóricos son una “opción para sustituir los sabores dulces sin las repercusiones del consumo de azúcar”.

El ISSSTE reconoce repercusiones saludables en el consumo de algunos edulcorantes. (Imagen ISSSTE)

El artículo sostiene que una de las principales utilidades de los edulcorantes no calóricos se encuentra en proporcionar “el agradable sabor dulce sin el aporte energético”. El texto del ISSSTE enlista varias sustancias de este tipo aprobadas y disponibles para su consumo seguro, como lo son:

  • Acesulfame K
  • Sucralosa
  • Aspartame
  • Sacarina
  • Ciclamato y sus sales de sodio y calcio
  • Estevia

Por el contrario de lo mencionado por David Kershenobich, el artículo del ISSSTE finaliza asegurando que los “edulcorantes no calóricos son herramientas útiles para disminuir el consumo de azúcar y mejorar el apego a un plan dietético saludable, lo que podría llegar a impactar de forma positiva en la salud de los individuos a largo plazo”.

