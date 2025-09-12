México

Los hijos de Liam y Noel Gallagher de Oasis visitan de sorpresa el Centro Cultural PILARES en CDMX: “Rockeando”

Anaïs, Donovan y Sonny visitan el espacio en Zona Rosa previo a los esperados conciertos, despertando entusiasmo entre asistentes y fans del legado británico

Por Luis Angel H Mora

Los hijos de Liam y
Los hijos de Liam y Noel Gallagher de Oasis visitan de sorpresa el Centro Cultural PILARES en CDMX. (Instagram)

La expectativa por los conciertos de Oasis en la Ciudad de México sumó un momento inesperado con la visita de los hijos de Liam y Noel Gallagher al Centro Cultural PILARES Zona Rosa.

A través de sus redes sociales, el propio dispositivo comunitario celebró la llegada destacando: “¡Nos cayó de sorpresa la familia Oasis! Los hijos de Noel Gallagher están rockeando en la CDMX antes de los conciertos… ¡y se lanzaron a PILARES Zona Rosa! Anaïs subió a su Instagram una foto súper cool de sus hermanos Donovan y Sonny durante la visita”.

El paso de Anaïs Gallagher, junto a sus hermanos Donovan y Sonny, generó entusiasmo entre usuarios, público y colaboradores del centro, conocido por su propuesta de integración social y cultural en la capital mexicana.

En la imagen compartida por Anaïs a través de su cuenta de Instagram, se puede ver a los descendientes de los icónicos músicos británicos en el espacio, compartiendo un momento previo a los shows que la agrupación ofrecerá en el país.

El Centro Cultural PILARES —acrónimo de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes— es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México pensada para la formación gratuita, el desarrollo comunitario, el acceso a talleres artísticos, actividades deportivas y la adquisición de nuevos oficios.

Storie de Anais Gallagher.
Storie de Anais Gallagher. (Instagram)

La sede Zona Rosa es una de las más activas, brindando clases de pintura, música, danza, teatro, robótica e idiomas, entre muchas otras opciones, buscando fortalecer la inclusión y la participación vecinal.

La visita de los hijos de los Gallagher se da en el marco de la gira de Oasis celebrando su inesperado reencuentro, que ha sido acompañada por diversas actividades paralelas en la capital, incluyendo la apertura de espacios temáticos y fiestas para los seguidores mexicanos.

La expectativa por los recitales en el Estadio GNP Seguros ha revitalizado el interés nacional por la banda y su legado, convirtiendo a la CDMX en un punto clave para la celebración del britpop.

Oasis iluminó el cielo nocturno
Oasis iluminó el cielo nocturno de la Ciudad de México. (@SoyCVargas)

El pasado jueves 11 de septiembre por la noche, la banda desplegó también su ejército de drones para iluminar el cielo nocturno de la Ciudad de México. La banda británica formó el logo de OASIS arriba del Bosque de Chapultepec, para que todos los capitalinos entendieran un mensaje inequívoco: la agrupación ya está en tierras mexicanas.

Oasis ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre. Los fanáticos de la zona general del recinto comenzaron a formarse desde la noche el jueves 11. El fenómeno por la visita de los británicos se siente en la capital.

OasisPILARESCentro Cultural PILARESZona RosaCDMXConciertos MéxicoLiam GallagherNoel Gallaghermexico-entretenimiento

