Revelación de que José Eduardo salió del país para ir a un retiro genera debate y especulaciones en matutino

Ruffo contradijo a su hijo, quien indicó a la prensa que saldría del país por trabajo. (@jose_eduardo92, Instagram)

Lo que parecía una despedida común para iniciar un nuevo proyecto laboral terminó generando un intenso debate en televisión. Victoria Ruffo fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde despidió a su hijo José Eduardo Derbez con evidente emoción. Ante las cámaras, la actriz reveló que su primogénito no viajó para grabar una película, como él mismo había dicho, sino para asistir a un retiro espiritual.

“Vengo a despedir a mi hijo y venimos en familia, como siempre. Pues va a un retiro espiritual”, declaró en entrevista retomada por Despierta América. Con los ojos llorosos, añadió: “Pues a ver cuándo lo sueltan. A ver cuándo deciden que ya está listo”. Las palabras de Ruffo desataron especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios bromearon sobre el comentario, mientras otros se preguntaron si se trataba de un retiro de desarrollo personal.

La escena fue especialmente emotiva porque también estuvieron presentes Paola Dalay, pareja de José Eduardo, y la pequeña Tessa, nacida en junio de 2024. “Es un momento difícil para ella, está en su papel de esposa y mamá, y además toca despedirse de José Eduardo”, expresó Ruffo.

Conductores del matutino Despierta América especularon sobre el viaje del actor. (Despierta América / YouTube)

Por su parte, el actor insistió en que se trata de un viaje laboral. “Participaré en una película y en dos temporadas de una serie”, dijo, explicando que su tristeza se debe a que cada vez está más conectado con su hija. “Me pesa mucho, pero también hay que salir para los pañales”, bromeó.

Debate en vivo

El tema llegó a Despierta América, donde los conductores analizaron las declaraciones encontradas. Jessica Rodríguez señaló: “Está un poco confusa la cosa… yo pienso que sí sería más como tipo un retiro, porque tu familia va a despedirte cuando vas a un retiro, vas a hacer algo que va a cambiar tu vida”.

En contraste, Tania Orduña opinó que se trata de un viaje laboral: “Hoy en día se graban las películas en tres semanas… la gente está como unida porque sí”. Sin embargo, Jomari Goyso argumentó que la presencia de toda la familia indica algo más profundo: “Si tú te vas a trabajar, no aparece toda la familia… es como un apoyo emocional”.

El misterio sigue generando conversación en redes, mientras los fanáticos esperan que José Eduardo comparta más detalles de su experiencia, ya sea en el set de filmación o en el supuesto retiro espiritual.

En medio de la controversia, Victoria Ruffo aprovechó para tranquilizar a sus seguidores, al mencionar que los recientes problemas de salud que la aquejaron se debieron a una esofagitis, padecimiento que ha cedido gracias a un efectivo tratamiento médico.

José Eduardo Derbez reconoció que lo más difícil es separarse de su hija. (@jose_eduardo92, Instagram)