México

Nuevos ministros de la SCJN sesionan por primera vez tras elección judicial: estos fueron los asuntos que revisaron

El ministro Arístides Guerrero participó a distancia en la sesión, debido a que continúa en recuperación

Por Fernanda López-Castro

El nuevo pleno de la
El nuevo pleno de la Corte sesionó por primera vez esta semana. | YouTube Justicia TV

Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizaron su primera sesión pública oficial esta mañana, 10 días después de que tomaron posesión del cargo tras haber sido electos por la ciudadanía el 1 de junio pasado.

La sesión comenzó poco después de las 10:00 horas, con un mensaje de bienvenida por parte del ministro presidente, Hugo Aguilar, quien ofreció un saludo en mixteco.

“Buenos días a todos y a todas, buenos días, ministras y ministros de este nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a abrir esta sesión pública”, dijo.

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero participó en la sesión por vía remota, debido a que continúa en recuperación por el accidente automovilístico que sufrió el 23 de agosto pasado.

“Nuestro compañero Arístides Rodrigo se encuentra en vía remota, te damos la bienvenida y te saludamos Rodrigo. Me da gusto que ya te estés recuperando plenamente”, agregó Aguilar Ortiz.

Información en desarrollo...

