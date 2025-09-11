Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

Foto: FGE Puebla

Francisco “N” fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla tras ser señalado por presuntos delitos de cohecho y concusión al desempeñarse como agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

El caso se originó a partir de una investigación iniciada el 29 de noviembre de 2024, cuando Francisco “N” se encargó de la denuncia por desaparición de una mujer en el municipio de Tehuacán.

Una vez que la víctima fue localizada, el servidor público habría exigido a los familiares de la mujer una suma de 20 mil pesos como gratificación, de acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La institución detalló que, al conocer estos hechos, se emprendieron diligencias para recabar los elementos probatorios necesarios que permitieran solicitar y obtener la orden de aprehensión correspondiente.

La detención de Francisco “N” se llevó a cabo este martes 9 de septiembre, por lo que fue puesto a disposición del Juez de Control de Tehuacán, quien será el encargado de definir su situación jurídica.

Foto: FGE Puebla

Estos hechos se suman a la captura de cuatro ex servidores públicos de Puebla que estarían vinculados con el crimen organizado y les habrían brindado protección obstaculizando investigaciones.

Los detenidos correspondían a cuatro expolicías que facilitaban información y protección a grupos delictivos, además de obstaculizar investigaciones sobre homicidios y la distribución de drogas.

La operación, resultado de varios meses de investigación, involucró la participación coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

El trabajo conjunto permitió identificar a los expolicías, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio.

Las investigaciones se intensificaron tras una serie de agresiones contra autoridades en la entidad, lo que llevó a establecer líneas de investigación que apuntaron a la complicidad de elementos de una corporación policial.

Las personas capturadas (FGE Puebla)

Estos individuos, según los datos recabados, proporcionaban información y protección a integrantes de grupos criminales y entorpecían las pesquisas relacionadas con homicidios y tráfico de estupefacientes.

Una vez obtenidos los datos de prueba necesarios, las autoridades ejecutaron los mandamientos ministeriales en distintos domicilios de Puebla. Durante los operativos, los agentes detuvieron a los cuatro hombres y, tras confirmar su identidad, procedieron a cumplimentar las órdenes de aprehensión.

En el proceso, se aseguró un arma larga, un cargador y varios cartuchos, elementos que fueron incorporados a la carpeta de investigación.

A los detenidos se les vincula con el homicidio de dos policías ocurrido en marzo de este año, así como con una agresión armada registrada en febrero.

Tras su detención, se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el material asegurado, para determinar su situación legal.