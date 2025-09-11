México

Cuáles son los riesgos de utilizar aceite de coco como desmaquillante

Aunque es conocido por ser un gran aliado para eliminar el maquillaje más resistente, existen algunos efectos adversos

Por Jazmín González

Guardar
El aceite de coco como
El aceite de coco como desmanquillante no es recomendable para todos los tipos de piel. (Shutterstock)

El aceite de coco es utilizado como un producto cosmético gracias a los múltiples beneficios que ofrece y hacen lucir un rostro hidratado, suave y radiante.

Sin embargo, su uso no está recomendado para todos los tipos de piel, pues puede generar efectos adversos que están relacionados con su naturaleza comedogénica, es decir, puede obstruir los poros y generar puntos negros.

Cabe mencionar que los riesgos surgen principalmente cuando se usa como desmaquillante, pues aunque es conocido por ser un gran aliado para eliminar el maquillaje más resistente, puede dejar una película de piel muerta que contribuye a la aparición de acné.

Peligros de utilizar aceite de
Peligros de utilizar aceite de coco como desmaquillante. (Shutterstock)

Riesgos de utilizar el aceite de coco como desmaquillante

  1. Obstrucción de los poros: Su textura densa y su composición comedogénica favorecen la aparición de brotes de acné, especialmente en pieles mixtas o grasas.
  2. Residuos difíciles de quitar: No se elimina fácilmente solo con agua, lo que puede dejar una capa de aceite en la piel que dificulta la respiración cutánea y favorece la acumulación de suciedad y bacterias.
  3. No funciona igual con maquillaje a prueba de agua: puede no ser suficiente para retirar productos resistentes, como máscaras o delineadores de larga duración.
  4. Irritación ocular: Si entra en contacto con los ojos, puede causar visión borrosa temporal e irritación.
  5. Alteración de la barrera cutánea: Su uso frecuente puede modificar el equilibrio natural de la piel, afectando la capa protectora lipídica.

Dermatólogos y expertos en cuidado facial sugieren utilizar productos específicamente formulados para retirar el maquillaje y realizar siempre una limpieza posterior con agua y jabón suave para evitar efectos adversos.

Aceite de coco (Shutterstock España)
Aceite de coco (Shutterstock España)

Cómo utilizar el aceite de coco para desmaquillarse

En caso de querer probar el producto como desmaquillante, es importante tener en cuenta que no es apto para todos los tipos de piel, por lo que se recomienda estar al pendiente ante cualquier irritación o reacción.

Lo primero que se debe hacer es conseguir un aceite de coco virgen frío. Una vez que se tenga el producto, se aplicará una pequeña cantidad sobre las manos limpias y se distribuirá suavemente en el rostro, realizando movimientos circulares, principalmente en las zonas maquilladas.

Siempre es importante evitar el contacto directo con los ojos y retirar el exceso de aceite y el maquillaje disuelto con un disco de algodón o una toalla facial suave. Posteriormente, se debe lavar el rostro con un limpiador facial suave y agua tibia, así se eliminarán todos los residuos de aceite.

(Imagen ilustrativa Infobae/Shutterstock)
(Imagen ilustrativa Infobae/Shutterstock)

En caso de tener una piel propensa al acné o con tendencia a la obstrucción de poros, se recomienda optar por productos formulados especialmente para la limpieza facial.

Temas Relacionados

aceite de cocodesmaquillanteriesgosbellezasaludbienestar

Más Noticias

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza en vivo: reabren la autopista México-Puebla a la altura del Puente de la Concordia

El vehículo transportaba gas, volcó e hizo explosión cerca del Puente de la Concordia

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Los habitantes viven la séptima gala de nominación

La Casa de los Famosos

Qué pasa si aplico aceite de almendras en el rostro todos los días

Este ingrediente natural aporta diversos beneficios a la piel debido a sus propiedades altamente humectantes

Qué pasa si aplico aceite

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

El cuadro universitario negocia contrarreloj con un atacante internacional que busca minutos tras perder protagonismo en Europa

Un delantero con pasado en

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy miércoles 10 de septiembre

El sorteo Melate se juega tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4107 dados a conocer por la lotería mexicana

Resultados del Melate, Revancha y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a agente del Ministerio

Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

Equipo de Junior H no ha solicitado apoyo a las autoridades de Baja California tras amenaza del CJNG por presentación

Conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos deja más de mil detenidos y 1,600 toneladas de precursores incautadas

Aseguran más de 24 millones de pesos en metanfetamina en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Fernando Delgadillo prepara transmisión especial para dar detalles de su concierto en Naucalpan: “Habrá sorpresas”

Así será el BOKSUNA FEST: música, gastronomía y cultura coreana en CDMX

La Casa de los Famosos México 2025: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes

¿Un retiro espiritual? José Eduardo Derbez aclara por qué se fue del país dejando a su esposa y bebé

DEPORTES

Un delantero con pasado en

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez