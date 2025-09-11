México

Beca Rita Cetina 2025: fechas y montos del depósito confirmado para octubre

El procedimiento busca evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los recursos a través de las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar

Por Cinthia Salvador

Guardar
El procedimiento busca evitar aglomeraciones
El procedimiento busca evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los recursos a través de las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar

Cientos de miles de estudiantes de secundaria y sus familias en México aguardaron el anuncio sobre el pago del apoyo económico de la Beca Rita Cetina, uno de los programas sociales más demandados del ciclo escolar 2025-2026. Ante las dudas que surgieron por la ausencia de depósitos durante el receso de verano, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que en el mes de octubre solo se dispersará el monto correspondiente al bimestre septiembre-octubre, sin pagos acumulados ni dobles.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el regreso de los depósitos para estudiantes beneficiarios de la Beca Rita Cetina, así como de otros apoyos federales como la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. El coordinador nacional, Julio León, explicó que los depósitos se realizarán de forma escalonada y en orden alfabético.

El procedimiento busca evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los recursos a través de las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar, la entidad responsable de distribuir los fondos. El monto asignado para el bimestre septiembre-octubre será de mil 900 pesos por alumno de secundaria.

No habrá depósitos acumulados. Esto
No habrá depósitos acumulados. Esto significa que en octubre únicamente se entregará el monto correspondiente a un solo bimestre: septiembre-octubre.

Si en una familia hay dos beneficiarios, el depósito alcanzará los 2 mil 600 pesos para ese hogar, mientras que en familias con tres estudiantes la cantidad será de 3 mil 300 pesos. Este esquema obedece a lo estipulado en las reglas de operación del programa, que determinan pagos durante cinco bimestres en el ciclo escolar y excluyen los meses comprendidos por el periodo vacacional de verano.

Durante los meses de julio y agosto no se emitieron pagos debido al receso escolar. Ante el rumor de que el gobierno federal compensaría a los becarios en octubre con un depósito doble, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar aclaró: “El ciclo escolar cubre únicamente de septiembre a junio, por lo que el dinero de los meses sin clases no se acumula ni se reparte en fechas posteriores”. Solo se retomarán los depósitos habituales, sin variaciones en el monto ni en el calendario respecto a ciclos previos.

A lo largo del año,
A lo largo del año, las transferencias continuarán conforme a lo programado: el pago siguiente está previsto para diciembre, cuando se cubrirá el bimestre de noviembre y diciembre. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

A lo largo del año, las transferencias continuarán conforme a lo programado: el pago siguiente está previsto para diciembre, cuando se cubrirá el bimestre de noviembre y diciembre. De este modo, la operación de Beca Rita Cetina concluye en 2025 y volverá a activarse al inicio del siguiente periodo escolar.

Próximos pagos de la Beca Rita Cetina 2025

Los depósitos que restan para este año son:

  • Octubre 2025: correspondiente al bimestre septiembre-octubre.
  • Diciembre 2025: correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

El calendario definitivo de pagos se publicará en los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP. Se recomienda a los estudiantes y familias consultar periódicamente estas plataformas para verificar las fechas de depósito y mantenerse informados sobre posibles actualizaciones o cambios en el programa.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecas para el BienestarBeca Rita Cetina 2025programas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: paso a paso, actualiza tus datos en Llave MX para conservar el apoyo económico

Si tus datos no están actualizados, podrías quedarte fuera del proceso por errores de comunicación o fallos en la verificación de tu cuenta

Beca Rita Cetina 2025: paso

Alcalde Adolfo Cerqueda reconoce a bomberos de Neza por rápida reacción tras explosión en Puente de la Concordia

El edil destacó que 19 cuerpos de emergencia municipales fueron los primeros en llegar a la zona del incidente

Alcalde Adolfo Cerqueda reconoce a

En imágenes: la tragedia, los daños y la respuesta al estallido de una pipa de gas en el Puente de la Concordia

La serie fotográfica recorre escenas de caos, la atención a las víctimas y la movilización de vecinos y rescatistas

En imágenes: la tragedia, los

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza en vivo: suman 4 muertos y 90 heridos

El vehículo transportaba gas, volcó e hizo explosión cerca del Puente de la Concordia

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza

Fiscalía CDMX abre investigación tras explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Las autoridades analizan si la pipa implicada en la explosión de Iztapalapa contaba con los permisos y seguros necesarios

Fiscalía CDMX abre investigación tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae Alejandro “N”, alias ‘El

Cae Alejandro “N”, alias ‘El Choko’, presunto líder de La Chokiza

Juez frena captura del contralmirante Fernando Farías, acusado de encabezar red de huachicol fiscal

Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

Equipo de Junior H no ha solicitado apoyo a las autoridades de Baja California tras amenaza del CJNG por presentación

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Se definen las nominaciones y 7 habitantes están en riesgo de salir

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la séptima semana

Fernando Delgadillo prepara transmisión especial para dar detalles de su concierto en Naucalpan: “Habrá sorpresas”

Así será el BOKSUNA FEST: música, gastronomía y cultura coreana en CDMX

La Casa de los Famosos México 2025: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes

DEPORTES

Un delantero con pasado en

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez