Beca Rita Cetina 2025: fechas y montos del depósito confirmado para octubre

El procedimiento busca evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los recursos a través de las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar

Cientos de miles de estudiantes de secundaria y sus familias en México aguardaron el anuncio sobre el pago del apoyo económico de la Beca Rita Cetina, uno de los programas sociales más demandados del ciclo escolar 2025-2026. Ante las dudas que surgieron por la ausencia de depósitos durante el receso de verano, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que en el mes de octubre solo se dispersará el monto correspondiente al bimestre septiembre-octubre, sin pagos acumulados ni dobles.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el regreso de los depósitos para estudiantes beneficiarios de la Beca Rita Cetina, así como de otros apoyos federales como la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. El coordinador nacional, Julio León, explicó que los depósitos se realizarán de forma escalonada y en orden alfabético.

El procedimiento busca evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los recursos a través de las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar, la entidad responsable de distribuir los fondos. El monto asignado para el bimestre septiembre-octubre será de mil 900 pesos por alumno de secundaria.

No habrá depósitos acumulados. Esto significa que en octubre únicamente se entregará el monto correspondiente a un solo bimestre: septiembre-octubre.

Si en una familia hay dos beneficiarios, el depósito alcanzará los 2 mil 600 pesos para ese hogar, mientras que en familias con tres estudiantes la cantidad será de 3 mil 300 pesos. Este esquema obedece a lo estipulado en las reglas de operación del programa, que determinan pagos durante cinco bimestres en el ciclo escolar y excluyen los meses comprendidos por el periodo vacacional de verano.

Durante los meses de julio y agosto no se emitieron pagos debido al receso escolar. Ante el rumor de que el gobierno federal compensaría a los becarios en octubre con un depósito doble, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar aclaró: “El ciclo escolar cubre únicamente de septiembre a junio, por lo que el dinero de los meses sin clases no se acumula ni se reparte en fechas posteriores”. Solo se retomarán los depósitos habituales, sin variaciones en el monto ni en el calendario respecto a ciclos previos.

A lo largo del año, las transferencias continuarán conforme a lo programado: el pago siguiente está previsto para diciembre, cuando se cubrirá el bimestre de noviembre y diciembre. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

A lo largo del año, las transferencias continuarán conforme a lo programado: el pago siguiente está previsto para diciembre, cuando se cubrirá el bimestre de noviembre y diciembre. De este modo, la operación de Beca Rita Cetina concluye en 2025 y volverá a activarse al inicio del siguiente periodo escolar.

Próximos pagos de la Beca Rita Cetina 2025

Los depósitos que restan para este año son:

Octubre 2025 : correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Diciembre 2025: correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

El calendario definitivo de pagos se publicará en los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP. Se recomienda a los estudiantes y familias consultar periódicamente estas plataformas para verificar las fechas de depósito y mantenerse informados sobre posibles actualizaciones o cambios en el programa.