UNAM inicia registro de aspirantes para licenciatura abierta y en línea: así puedes estudiar a distancia

Mujer adulta cursa posgrado en línea con gafas y audífonos, concentrada en su computadora - (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que esta semana iniciará el registro de aspirantes a ingresar al nivel licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), de acuerdo con el calendario que publicó la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) el 1 de septiembre pasado.

La UNAM indicó en un comunicado que este año, el examen de ingreso se llevará acabo con un sistema de supervisión híbrida, el cual incluye la Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con la universidad, la mayor parte del proceso de admisión será por internet. Te decimos lo que debes saber.

Registro de aspirantes

El registro de aspirantes comenzará este jueves 11 de septiembre y concluirá a las 16:00 horas del día 19 del mismo mes.

“Se recomienda a las y los aspirantes que, al terminar el llenado, verifiquen con cuidado que los datos capturados sean correctos para evitar trámites y/o gastos posteriores”, se lee en el comunicado.

Asimismo, del 11 al 22 de septiembre se debe hacer el pago por derecho a examen de selección e identificación, ya que el sistema se cerrará a las 15:59 horas del 22 de septiembre.

La UNAM resaltó que “es muy importante” que entre el 12 y el 23 de septiembre las y los aspirantes impriman el documento de la cita para acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital.

Esto último estará disponible en TU SITIO, de acuerdo con las indicaciones de la etapa 3 del Instructivo de la Convocatoria Noviembre 2025.

Del 17 al 19 de septiembre se brindará atención a los y las aspirantes para aclaraciones en el registro al examen de selección.

La guía para preparar el examen de selección estará disponible del 17 de septiembre al 4 de noviembre en TU SITIO, según las indicaciones de la etapa 4 del Instructivo, sin costo extra.

Posteriormente, del 20 al 24 de octubre, los aspirantes deberán imprimir la cita de examen en TU SITIO. Exclusivamente en esas fechas estará disponible.

Si después de leer la convocatoria y el instructivo hubiera alguna aclaración, se podrá enviar un correo que contenga la descripción de la situación, además de adjuntar la imagen de una identificación oficial con fotografía a: concursos_de_selección_2025@dgae.unam.mx

Mencionó que también se podrá acudir al Local de Registro de Aspirantes, ubicado en Av. Del Imán número 7, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, del 17 al 19 de septiembre, en horario de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 horas.

Como parte del proceso es muy importante que descargues el navegador seguro (lockdown browser) y la realización de la prueba práctica del 28 al 31 de octubre.

¿Cuándo será el examen de ingreso?

Del 3 al 7 de noviembre deberás ingresar al simulador del examen, en la fecha y hora que se asigne (hora del centro de México).

Del 5 al 9 de noviembre tendrá verificativo la aplicación del examen de selección en línea, en la fecha y hora asignadas (hora del centro de México), podrás conocer este dato en TU SITIO.

Durante la realización está prohibido usar teléfonos celulares, Smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico.

¿Cómo será la supervisión híbrida, con inteligencia artificial?

El examen cuenta con un sistema de supervisión híbrida: vigilancia humana en tiempo real y herramientas de inteligencia artificial que detectan movimientos inusuales, miradas fuera de la pantalla, sonidos extraños o intentos de suplantación de identidad. Esto garantiza que el proceso sea justo, seguro y transparente para todos los participantes.

Con anticipación al simulador, hay que revisar su conectividad a internet, de preferencia usar cable y no solo WiFi. En caso de que falle la luz o internet, tener un plan B.

La participación en el simulador es indispensable porque permite familiarizarse con la plataforma, confirmar la compatibilidad del equipo (hardware y software) y asegurar que el entorno cumpla con los requisitos.

Durante el examen las personas aspirantes serán grabadas. Todo intento o acción de engaño será detectado y sancionado. La transparencia y la honestidad son requisitos indispensables para continuar en el proceso de selección.

El examen de selección en línea podrá ser cancelado derivado de la auditoría que realizará la Dirección General de Administración Escolar, en los casos en que se compruebe alguna de las prácticas, acciones u omisiones mencionadas, incluso cuando la persona aspirante resulte seleccionada, haya realizado su inscripción y se encuentre cursando en alguno de los planes de estudio que ofrece la Universidad Nacional.

¿Cuándo se publicarán los resultados?

La UNAM indicó que el 4 de diciembre se publicarán los resultados. Para conocerlos hay que conservar la Cita de examen.

Del 4 al 5 de diciembre se obtendrá el diagnóstico del examen en TU SITIO. En caso de ser seleccionado, se debe realizar el examen diagnóstico en inglés y responder la hoja de datos estadísticos y el Examen Médico Automatizado.

De ser persona seleccionada y el tipo de ingreso corresponde a Sin antecedentes en la UNAM, Cambio de ciclo, Cambio de carrera, se deberá descargar e imprimir la cita para entrega documental en el portal TUSITIO. Enfatizó que solo estarán disponibles en dichas fechas.