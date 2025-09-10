México

Sheinbaum exhorta a que nuevo Poder Judicial atienda investigaciones contra factureras: “Al menos una detención”

El paquete de cambios permitirá al SAT suspender registros y perseguir a responsables para disminuir la evasión y fortalecer la recaudación sin aumentar impuestos

Por Fabián Sosa

Guardar
La presidenta espera que con
La presidenta espera que con el nuevo poder judiciaal se conceda una orden de aprehensión contra factureras. (REUTERS/Raquel Cunha/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA)

Durante la Mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló respecto al caso de las factureras y señaló que en la actualidad existen “mil 500 carpetas de investigación y prácticamente con los jueces no se habían podido obtener”.

En este contexto, la mandataria comentó que espera que “con el nuevo poder judicial al menos concedan una sola orden de aprehensión“.

Su comentario se enmarca en el contexto en el que el Gobierno federal anunció un paquete de reformas para intensificar el combate a las llamadas “factureras”, con medidas que permitirán al Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspender o negar inscripciones en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como perseguir penalmente a representantes legales y socios vinculados.

Detalles del paquete de reformas

La reforma al Código Fiscal
La reforma al Código Fiscal de la Federación busca frenar la reincidencia de grupos vinculados a factureras. (Presidencia)

La propuesta forma parte de la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación para 2026 y fue detallada tras la presentación del Paquete Económico en la Cámara de Diputados.

La problemática de las “factureras”—que son empresas que emiten comprobantes fiscales por operaciones simuladas o inexistentes— continúa generando fuertes pérdidas al erario público, a pesar de la entrada en vigor de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) desde 2014.

El SAT reportó que grupos vinculados reinciden en estos esquemas mediante la creación de nuevas sociedades que involucran a socios previamente señalados en “listas negras”.

Ante este ciclo, la reforma faculta a la autoridad fiscal para rechazar nuevos registros al detectar vínculos con empresas registradas por actividades simuladas y para suspender de inmediato la emisión de facturación si existen elementos que sugieran irregularidades.

Un procedimiento expedito de visita domiciliaria permitirá al SAT frenar la expedición de CFDI desde el inicio de la revisión y, tras una evaluación breve, determinar la validez de las operaciones amparadas.

En caso de irregularidades confirmadas, el contribuyente perderá su sello digital —que habilita la emisión de facturas— y su nombre será publicado tanto en el portal oficial del SAT como en el Diario Oficial de la Federación. Los receptores de facturas consideradas falsas dispondrán de 30 días para regularizar su situación; si no lo hacen, también enfrentarán sanciones, incluyendo la restricción de sellos.

Otra medida clave es la posibilidad de que la autoridad fiscal presente querellas penales contra los representantes y socios vinculados, ampliando la responsabilidad jurídica y la persecución más allá de la figura de la empresa fachada.

El gobierno sostuvo que estas acciones buscan frenar “la génesis de la problemática”: la creación y operación de redes organizadas de evasión que contaminan el sistema tributario y reducen los ingresos públicos. Para ello, la administración busca dotar al SAT de instrumentos legales más ágiles y eficaces.

Por otra parte, el paquete de reformas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum —anunciado el 23 de agosto en conferencia matutina— busca consolidar la recaudación fiscal sin aumentar impuestos.

Sheinbaum subrayó que las nuevas medidas están enfocadas en cerrar espacios a la evasión y fortalecer las facultades de fiscalización, descartando una reforma fiscal integral en el corto plazo.

El coordinador parlamentario Ricardo Monreal también ratificó que no habrá modificaciones mayores al régimen actual más allá de los instrumentos para combatir prácticas de simulación y evasión.

Las reformas contemplan adicionalmente la simplificación administrativa: para personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza del SAT, ya no será obligatoria la presentación de la declaración anual, bastando con los pagos mensuales definitivos.

Entre los cambios operativos, se destaca la eliminación de la validación de identidad por terceros. Sólo el SAT podrá verificar personalmente los datos de los contribuyentes en el trámite de la e.firma, con la meta de reducir riesgos en el uso de información personal.

Temas Relacionados

MañaneraSATSheinbaumFacturerasmexico-noticias

Más Noticias

Adán Augusto López depende de Sheinbaum para tener futuro en la política, según Loret de Mola: “es un cadáver político”

El periodista menciona que Sheinbaum tiene “en sus manos” al exsecretario de Gobernación, por el tema de La Barredora

Adán Augusto López depende de

Cómo tramitar la Tarjeta de Gratuidad CDMX: brinda transporte público gratis y otros apoyos

Un apoyo diseñado para personas con discapacidad permanente que garantiza también beneficios adicionales

Cómo tramitar la Tarjeta de

La mañanera de hoy 10 de septiembre | No estamos aumentando IVA ni ISR, se prevé recaudar más al erradicar corrupción en aduanas y con las factureras: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 10

Calderón responsabiliza a Ken Salazar por falta de reacción ante la reforma judicial mexicana

El expresidente señaló que el exembajador estadounidense ignoró la transformación que abrió paso a la elección de jueces por voto popular; afirmó que la Suprema Corte funcionaba como contrapeso político

Calderón responsabiliza a Ken Salazar

Conductores de Ventaneando critican a Ricardo Pérez tras zafarrancho con Susana Zabaleta y la prensa: “Acostúmbrate”

Mónica Castañeda respondió a un comentario que le mandó la cantante sobre buscar un novio joven

Conductores de Ventaneando critican a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcotráfico, huachicol e injerencia rusa

Narcotráfico, huachicol e injerencia rusa y china: los riesgos que ponen en peligro la energía en México

Un año de violencia en Sinaloa: así va el saldo de detenidos y asesinados en la narcoguerra de cárteles mexicanos

Anuar González Hemadi: el juez que defendió a “Los Porkys” e hizo posible una gran red de huachicol fiscal

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

ENTRETENIMIENTO

Conductores de Ventaneando critican a

Conductores de Ventaneando critican a Ricardo Pérez tras zafarrancho con Susana Zabaleta y la prensa: “Acostúmbrate”

Aseguran que Alex Bisogno se integrará al programa Hoy de Televisa tras polémicas con Pati Chapoy

Qué es la cefalea sexual, el raro padecimiento que mantuvo en terapia a Wendolee tras un encuentro íntimo

La Más Draga 7: Karime Pindter será la gran conductora, todas las ‘feminosas’ confirmadas y su fecha de estreno

“Perdió el primer lugar”: Redes exigen que Abelito sea el siguiente eliminado de LCDLF tras ‘broma’ a Mar Contreras

DEPORTES

Otra potencia mundial: México podría

Otra potencia mundial: México podría enfrentar a Francia en la fecha FIFA de marzo

Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de esta jornada

Campeonas mundiales de flag football viajan al campeonato continental sin becas ni recursos de Conade

Mazatlán vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 8 del Apertura 2025?

Brodido llega a la Arena México: Bandido y Brody King listos para una defensa histórica el viernes espectacular del CMLL