Facundo no se arrepiente de la pesada broma que le hizo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México

Facundo afirma que su relación con el influencer no se vio afectada tras el incidente en el reality

Por Armando Guadarrama

La polémica broma de Facundo
La polémica broma de Facundo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México desata debate sobre los límites del humor en televisión (Archivo)

La controversia en torno a la broma de Facundo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México ha trascendido el ámbito del reality, generando un intenso debate en redes sociales sobre los límites del humor y la convivencia en televisión.

Tras su salida del programa, Facundo abordó públicamente tanto este episodio como su relación con el influencer Aarón Mercury, ofreciendo su versión de los hechos y reflexionando sobre las reacciones que provocaron sus acciones.

Durante una fiesta celebrada dentro de La casa de los famosos México, Facundo protagonizó un momento que rápidamente se viralizó: al mover un tapete de paja sobre el que Aldo de Nigris estaba de pie, provocó la caída del exfutbolista.

Aunque el incidente fue percibido por algunos espectadores como una acción agresiva, el conductor defendió su intención original. En una entrevista, Facundo explicó que su objetivo era simplemente hacer que Aldo perdiera el equilibrio, sin buscar que se lastimara.

Facundo defiende su intención tras
Facundo defiende su intención tras la caída de Aldo de Nigris y asegura que no buscó lastimarlo (Tiktok)

“Había dos tapetes como de paja. Cuando pasé sentí el resbalón y pensé que estaría bueno para una broma. Se me pasó un poco de las manos porque yo solo quería moverlo y se me pasó, creo que estuvo muy duro mi balonazo”, relató el conductor durante su participación en el programa Hoy.

Las críticas en redes sociales no tardaron en aparecer, con usuarios que cuestionaron la permisividad de la producción y la naturaleza de la broma. La polémica alcanzó tal magnitud que algunos consideraron que el incidente podría haber sido motivo de expulsión del reality.

A pesar de la reacción negativa del público, Facundo aseguró que la relación con Aldo de Nigris no se vio afectada. Según sus declaraciones en Hoy, ambos conversaron después del incidente y no hubo resentimientos.

“La gente se molestó más acá afuera; hablé con Aldo y él me dijo que estaba bien, que no hubo problema. Siento que todo se usa como para desprestigiar al oponente, como ahí la batalla es de quién cae bien o mal (...) Cuando haces una broma no quieres que la otra persona salga lastimada, que la pase bien”, puntualizó el conductor.

Facundo afirma que su relación
Facundo afirma que su relación con Aldo de Nigris no se vio afectada tras el incidente en el reality (Recorte)

El paso de Facundo por La casa de los famosos México también estuvo marcado por momentos de tensión con otros participantes, como el influencer Aarón Mercury.

La convivencia entre ambos se vio alterada tras una discusión sobre la importancia de los animales, específicamente a raíz de que Aarón matara una araña dentro de la casa.

Al respecto, Facundo compartió su percepción en una entrevista con Marie Claire Harp, donde describió a Aarón Mercury como “una persona noble, chida, no es alguien que para mí sea ‘cuéntame más’. Me cayó bien, pero no sé qué haría con él si fuéramos a Cuernavaca. No creo que sea mala persona, gandalla, no seríamos amigos”.

Facundo reconoce la disciplina de
Facundo reconoce la disciplina de Aarón Mercury pero admite que no lograron una conexión profunda (Archivo)

Aunque reconoció la disciplina y el respeto de Aarón Mercury, Facundo admitió que no lograron establecer una conexión profunda. Durante su estancia en el reality, intentó acercarse al mundo del influencer, interesado en comprender su trayectoria en redes sociales.

“Le preguntaba sobre temas que me interesaban sobre TikTok, cómo le hizo para llegar a donde está, cómo alguien construye su propio castillo con su teléfono”, relató el conductor.

