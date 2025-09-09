México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 9 de septiembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Por Omar López

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

Para este martes se pronóstica una temperatura máxima de 25° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 11 km/h , por su parte, la nubosidad será de 52% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima en el puerto de Veracruz

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es
El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una de las festividades más emblemáticas y alegres de México, conocido como "el más alegre del mundo". Se celebra en el puerto de Veracruz y es una explosión de color, música y tradición que combina influencias coloniales, indígenas y afroantillanas.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con celebraciones de bailes de máscaras durante la época colonial, que evolucionaron en el siglo XIX hacia desfiles callejeros y en 1925 se organizó oficialmente con un Comité Directivo. El carnaval incluye eventos como la Quema del Mal Humor, donde se incineran figuras que representan lo negativo del año, desfiles de carros alegóricos, comparsas, coronaciones de reyes y reinas y el Entierro de Juan Carnaval, un cierre simbólico con un funeral paródico.

Tradicionalmente, el Carnaval de Veracruz se realizaba en febrero o marzo, antes de la Cuaresma, siguiendo la tradición católica de "carnem levare" (quitar la carne). Sin embargo, desde 2022, se trasladó al verano para atraer más turismo.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se celebra dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:

Cómo está la calidad del aire en la CDMX y Edomex hoy 9 de septiembre

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo está la calidad del

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Retrasos, cierres y afectaciones en

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris de hoy 8 de septiembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los resultados

Refrescos, cigarros y videojuegos: ¿quiénes pagarán más impuestos según el Paquete Económico 2026?

El Paquete Económico 2026 deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados antes del 20 de octubre; el Senado solo revisará la Ley de Ingresos

Refrescos, cigarros y videojuegos: ¿quiénes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a vicealmirante

Vinculan a proceso a vicealmirante y nueve marinos señalados de operar red de “huachicol fiscal” en Tamaulipas

Propaganda digital y reclutamiento forzado: el nuevo rostro del Cártel de Sinaloa a un año de su guerra interna

¿Quiénes son los alfiles de Los Chapitos y La Mayiza detenidos a un año de la guerra en el Cártel de Sinaloa?

Un año de violencia en Sinaloa: ellos son los operadores de Los Chapitos y La Mayiza que fueron asesinados

De Sergio Carmona a Abraham Jeremías Pérez: las cinco muertes que marcan la investigación sobre la red de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México tras el cierre del cuarto Noche?

Dalílah Polanco lima asperezas con Mar Contreras: “Te ofrezco una disculpa de todo corazón”

Gobernador de Michoacán reacciona a petición para cancelar show de Nodal en el Grito de Independencia, ¿qué dijo?

Ricardo Peralta responde a Galilea Montijo sobre las medidas de su cintura

Tierra de los muertos: fecha, lugar y cartel del festival de electrónica

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco le pide a

Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire del futbol: “Ya le cuesta”

Quién es el comentarista de Fox Sports que habría rechazado contrato con TUDN para el Mundial 2026

Christian Martinoli y Luis García superan a TUDN en el rating de la transmisión México vs Japón

Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur por lesión; así lo explicó Javier Aguirre

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores