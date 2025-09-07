México

Gana Gato: resultados del sorteo 2902

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería Nacional realiza el
La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados (Infobae/Jovani Pérez)

Este sábado la Lotería Nacional para la Asistencia Pública divulgó los resultados del sorteo 2902 de Gana Gato. Tenemos la combinación ganadora aquí mismo.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 6 de septiembre.

Sorteo: 2902.

Premio mayor: 01, 04, 04, 01, 02, 04, 05 y 02.

Dinero entregado: $460,640.17 pesos.

El Gana Gato se realiza tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los premios del sorteo se dan a conocer el mismo día después de las 21:00 horas.

Que necesito para reclamar un premio de Gana Gato

Los resultados ganadores de Gana
Los resultados ganadores de Gana Gato (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de la lotería Gana Gato, sigue estos pasos principales:

Verifica que tu boleto tenga la combinación ganadora correspondiente al sorteo en cuestión. Puedes consultar los resultados en la página oficial de la Lotería Nacional, en la transmisión en vivo del sorteo o mediante la aplicación TuLotero que avisa si eres ganador.

Para cobrar el premio, acude a las oficinas autorizadas de la Lotería Nacional con tu boleto ganador en buen estado (sin alteraciones). Presenta además identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM), CURP, RFC y comprobante de domicilio reciente.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente del sorteo. Pasado este plazo, el derecho a cobrar caduca.

Para premios mayores, podrían solicitarte documentación adicional como la constancia de situación fiscal y tramitar el cobro ante notario público si aplica.

Ten en cuenta que los pagos pueden realizarse en efectivo o depósito bancario tras la validación del boleto y documentos entregados.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Gana GatoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Los hechos ocurrieron en el municipio de Genero Codina, en la que los agresores resultaron lesionados

Sujetos armados atacan a militares

Noroña minimiza agresiones sexuales en contra de los hombres: “es prácticamente excepcional”

Al explicar la grave situación de violencia de género que viven las mujeres, el legislador exaltado dijo que él “nunca presentaría una denuncia por violencia sexual”

Noroña minimiza agresiones sexuales en

Así se vivió el show de Residente desde el Zócalo de la CDMX: setlist, invitados y todos los discursos de René

Terminó el show del intérprete puertorriqueño en la Plaza de la Constitución

Así se vivió el show

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Lo más relevante del encuentro fue la lesión de Edson Álvarez en el primer tiempo, por lo que fue sustituido

México y Japón no se

Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de este 6 de septiembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: jugada ganadora y resultado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a militares

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Así se vivió el show

Así se vivió el show de Residente desde el Zócalo de la CDMX: setlist, invitados y todos los discursos de René

Facundo se sincera con Mar Contreras y revela que tiene miedo de dejarle de gustar a su novia Delia: “Quiero gustarle”

Lilo & Stitch live action conquista a los usuarios de Disney+ México en su semana de estreno

Los podcast de terror se apoderan del ranking de Spotify México este fin de semana

Mar de Regil asegura que su operación de nariz fue por salud y no por estética

DEPORTES

México y Japón no se

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”